Премьер Мишустин: С первого февраля социальные пособия вырастут на 8,4%

Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, которое прошло в режиме видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

О ПОСОБИЯХ

С 1 февраля увеличится размер ряда социальных пособий и выплат. Об этом заявил сегодня премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, которое прошло в режиме видеоконференции.

Речь, прежде всего, идет о выплатах, которые получают семьи с детьми, инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

- В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению президента будут увеличены на 8,4%, - сказал премьер.

Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка. На первого – с почти 484 тыс. рублей до 524 тыс., на второго и последующих – до более чем 693 тыс. рублей.

- Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее, - подчеркнул глава кабмина.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ПРИВИВКАМ

Кроме того, премьер сообщил, что в ближайшее время в личных кабинетах на портале госуслуг появится информация о противопоказаниях к прививкам от коронавируса.

- Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией, - сказал премьер. - В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Через госуслуги граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Соответствующее постановление Правительства подписано.

Мишустин напомнил, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.

- В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье, - порекомендовал глава правительства.

О ДЕНЬГАХ ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКАХ

На заседании был затронут и вопрос финансирования медицины в борьбе с коронавирусом. Отмечалось, что люди чаще обращаются за лечением в поликлиники — именно на амбулаторную сеть ложится основная нагрузка.

На поддержку региональных поликлиник решено дополнительно направить свыше 7,3 млрд руб.

- За счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно, по полису ОМС, - отметил Мишустин. - Прошу Министерство здравоохранения проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты.

О ПОЛЬЗЕ СПОРТА

В ближайшие 8 лет в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в городах и сёлах планируется создание необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности.

В ближайшие три года планируется строительство более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

- Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, которые еще и обеспечены доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, - пояснил Мишустин.

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 9 млрд рублей, из которых почти 2,5 млрд субъекты РФ получат уже в этом году. Создание современной спортивной инфраструктуры – модульных залов, бассейнов, площадок с уличными тренажерами в любом городе или поселке позволит создать в стране активную среду для занятий физкультурой и спортом и мотивировать наших граждан вести здоровый образ жизни, убежден премьер.