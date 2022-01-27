Последствия «омикрона» у детей: бронхиты, синуситы и отиты

У каждого третьего ребенка отмечается постковидный синдром Фото: Иван МАКЕЕВ

«Омикрон» прочно захватывает позиции в поликлиниках, детсадах, школах — все больше детей на карантине, все больше вызовов у педиатров с каждым днем. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за две недели число заболевших ковидом детей выросло в 14 раз. Почему приходится госпитализировать детей, нам рассказал заместитель директора по научной работе Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора», д.м.н, профессор Александр Горелов.

- Сейчас на больничных койках оказываются в основном дети с поражением верхних дыхательным путей, синуситами. Но проблемы с бронхами (бронхиолиты, воспаление мелких бронхов) особенно опасны у детей до 5 лет. Именно эта возрастная категория требует пристального внимания врачей из-за особенностей строения бронхов, пока еще не до конца оформившейся дыхательной системы. К счастью, пневмония у малышей отмечается реже, но бронхиолиты сами по себе весьма опасны.

ОСНОВНЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КОВИДА

Но все же самым серьезным осложнением у детей до 5 лет на данный момент можно назвать развитие синдрома Кавасаки или болезни Кавасаки. Это поражение сосудов, которое приводит к формирование аневризм.

У детей после 5 лет наиболее серьезным осложнением является мультисистемное воспаление, которое может затронуть один или сразу несколько органов.

- Увы, мультисиситемное воспаление может возникнуть у ребенка, даже если он перенес ковид бессимптомно, - говорит Александр Горелов. - Например, вся семья переболела совершенно об этом не зная, а через две-три недели у ребенка поднимается резкая температура и в мультисистемное воспаление вовлекается от двух и выше органов или систем организма. И, конечно же, требуется немедленная госпитализация и интенсивная реанимация.

У каждого третьего ребенка отмечается постковидный синдром: нарушается память, теряется концентрация внимание, ребенок становится беспокойным, плохо спит и так далее.

Как отыграется на детских организмах «омикрон», пока спрогнозировать сложно, потому что мы пока не знаем, нет точных данных, как этот штамм переносят взрослые и какие дает отложенные последствия.

- В зависимости от возраста ребенка последствиями «омикрона» могут стать как синуситы (затяжной насморк с температурой), бронхиты, так и отиты: чем младше ребенок, тем выше шанс возникновения воспаления в ушах из-за анатомических особенностей малышей. Такова отложенная особенность многих вирусных заболеваний. И «омикрон» не исключение, - говорит профессор Горелов.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ ВЫЗОВА ВРАЧА

- Считаю, что первичные симптомы должен все же диагностировать врач, - уверен Александр Горелов. - Но вот что ни в коем случае не должны упустить родители, если визит врача все же затягивается, и нужно срочно вызывать неотложку или «скорую»:

* температура до 38,5С, которая не снижается, а только растет или стоит на месте в течение трех дней;

* трудно остановимая диарея (у детей до 5 лет это очень частый признак «омикрона»);

* появление одышки, бледный носогубный треугольник, кажется, что грудь становится впалой. То есть чем чаще и труднее дышит ребенок, тем больше поводов для тревоги и вызова «Скорой». Врач измерит сатурацию, посчитает частоту дыхания и примет решение о госпитализации.

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