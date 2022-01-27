Верните наши денежки: королевская семья подала в суд на центробанк Италии

Потомки последнего монарха страны Умберто II хотят получить «сокровища короны», 75 лет пролежавшие в хранилищах центробанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром 5 июня 1946 года к зданию Банка Италии в Риме подъехал автомобиль с единственным пассажиром - Умберто II, последним королем теперь уже канувшего в лету государства. Еще три дня назад, до исторического референдума, в ходе которого жители Апеннин отказались от монархии в пользу республики, любой гражданин должен был обращаться к нему «ваше величество», а спустя еще несколько дней он вместе с семьей будет вынужден покинуть родину и отправиться в изгнание.

Навстречу экс-монарху выходит Луиджи Эйнауди, будущий второй президент Республики, а на тот момент - глава местного центробанка. Он принимает из рук отрекшегося короля небольшой саквояж из кожи, размером чуть больше привычного нам чемодана для ручной клади. В нем «сокровища короны» - множество диадем, подвесок и брошей, содержащих 6732 бриллианта и более 2000 жемчужин. Умберто поручает казначею «бережно хранить это достояние и в будущем передать тому, кто имеет на него право».

По закону, министерство экономики должно было потом решить, принадлежат ли ценности Савойской династии или государству, но вердикт так и не был вынесен, а украшения пролежали 75 лет в подземных хранилищах «Дворца Коха».

Годами о содержании саквояжа предпочитали не вспоминать: все равно представителям мужской линии славного рода было запрещено ступать на территорию Италии до 2003 года.

Но теперь юристам ЦБ все же придется попотеть — на днях стало известно, что потомки последнего короля Италии Умберто II - принц Викторио Эммануэле, и три его сестры Мария Пия, Мария Габриэлла и Мария Беатриче приняли решение подать иски на правительство, Министерство экономики и Банк Италии с требованием вернуть им «семейные драгоценности», стоимость которых, по самым скромным оценкам, может составлять около 300 миллионов евро.

По словам Серджо Орланди, адвоката дома Савойа, ранее им уже было предпринято несколько попыток полюбовно вернуть «депозит», однако они не увенчались успехом. Представители министерства экономики и главного банка страны наотрез отказались вести переговоры, подчеркнув, что «сокровища короны» являются государственным и культурным достоянием.

Надо сказать, что определенный шанс выиграть дело у наследников имеется. Хотя по закону 1850 года украшения и являются частью казны, в свое время часть из них были переданы Умберто I в дар своей супруге Маргарите, которая затем подарила их своей невестке - Елене Черногорской, матери последнего короля Италии.

Так что впереди всю Италию, по видимому, ожидает долгий и очень интересный с юридической стороны, судебный процесс.