Изможденная, с косынкой на голове: неузнаваемая после пожара Марина Хлебникова попала на видео

Марину Хлебникову сняли скрытой камерой спустя два месяца после пожара

Марина Хлебникова, которую выписали из больницы три недели назад, не спешит показываться на публике: в своём Инстаграме она всегда остаётся за кадром либо оставляет поклонникам голосовые сообщения. И даже своё нынешнее место жительства артистка скрывает: мол, пока в квартире идёт ремонт после пожара, она временно живет у друзей.

Однако, 27 января Хлебникова появилась на пороге родного дома: пришла проверить, в каком состоянии жильё. А следом на пороге появились журналисты, которым певица устроила экскурсию по разгромленной квартире. Как видно на кадрах, которые оказались в распоряжении «Пятого канала», часть помещений в двухэтажных апартаментах изуродована огнём и последующей проливкой от пожарных.

Попала на камеру и сама Марина. Оказалось, что лицо и глаза певицы, за которые так переживали фанаты, не задеты огнём - пересадка кожи и роговицы, по всей видимости, артистке не грозит. А вот волосы могли пострадать: сейчас свою некогда пышную шевелюру Хлебникова прячет под косынкой. 56-летняя звезда выглядит измождённой и с трудом передвигается по лестнице, опираясь на перила. В целом, узнать в этой женщине известную артистку практически невозможно: без макияжа, в косынке и домашней одежде она совсем другой человек.

27 января Хлебникова появилась на пороге родного дома

Между тем, исполнительница «Чашки кофею» совсем не рассчитывала, что эти кадры станут достоянием общественности. Как выяснилось, Хлебникова предполагала, что разговаривает с сотрудниками управляющей компании. Грянул скандал.

- Помните, как несколько лет назад все писали «Куда пропала Марина Хлебникова?». А Хлебникова просто устала от обмана и вмешательства в свою личную жизнь, слухов и домыслов! - возмутилась артистка в своём Инстаграме.

В последнее время 56-летняя певица, вопреки своим жизнерадостным хитам и яркому образу на сцене, действительно немало страдала. В 2018 году в той же самой злополучной квартире покончил с собой первый муж артистки Антон Логинов, которого звезда выхаживала после инсульта. Хлебникова впала в депрессию и оказалась в клинике неврозов, следом пошли слухи о ее нездоровом пристрастии к алкоголю. По одной из версий, 18 ноября пожар в спальне артистки начался из-за того, что она заснула с сигаретой. По данным медиков, при госпитализации в крови пациентки обнаружили дозу спиртного, соответствующую бутылке вина.