75% россиян недовольны воспитанием современных школьников

Мы задали вопрос «Как вы относитесь к таким челленджам?» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый челлендж в TikTok привел к скандалу в Хабаровске. Сетевой тренд призывает ребят разыграть на камеру сценку – перегородить вход в класс и не пускать учителя на занятия, пока он не предъявит QR-код. Однако не все педагоги с юмором или пониманием отнеслись к такому розыгрышу. Пожилая учительница из хабаровской гимназии обозвала ученицу-блогершу «дрянью». Ролик ребята в сеть все-таки выложили, после чего педагог проплакала всю ночь и чуть не уволилась.

Сайт KP.RU решил разобраться в ситуации и узнать, как к этой истории относятся россияне. Мы задали вопрос «Как вы относитесь к таким челленджам?» и выяснили, что думают о развлечения современных школьников опрошенные.

Выяснилось, что три четверти участников исследования недовольны воспитанием и поведением современной молодежи. 75% опрошенных заявили, что челленджи лишь демонстрируют невоспитанность ребят и их неуважение к людям старшего поколения.

«Сейчас в школах нет уважения к педагогам», - считает одна из участниц исследования.

«Я удивляюсь, что кто-то еще соглашается быть учителем! Детям сейчас позволено все, а учителю ничего», - разводит руками другая.

Еще 12% опрошенных отметили, что они на стороне детей. Не потому, что школьникам все должно сходить с рук, а потому что учитель должен быть с ними на одной волне, уметь свести вызов к шутке, обыграть ситуацию или беззлобно объяснить, почему так себя вести не стоит.

«На месте учителя можно было решить ситуацию, не оскорбляя девушку. Да, ученица не права, но настоящий учитель - это не только преподаватель-предметник, но еще и воспитатель», - уверен участник опроса.

«Учитель должен быть на одной волне с учениками, почему было не превратить ситуацию в шутку?», - удивляется другой.

Еще 10% опрошенных добавили, что современные челленджи – это зло, и что дети теряют связь с реальностью из-за постоянного пребывания в соцсетях.

«Нужно запретить смартфоны в школах. Достаточно кнопочного телефона, простейшей модели, чтобы позвонить домой в случае необходимости», - категорично выступила еще одна участница опроса.

Оставшиеся 3% отметили, что с пониманием относятся к таким развлечениям детей, ведь школьники баловались во все времена.

«Обычная шутка на фоне введенных ограничений. Никто никого не оскорбил и не унизил. Дети пытаются быть оптимистичнее!», - добродушно заметил еще один участник исследования.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 7,6 тысячи человек.