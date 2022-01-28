Анекдоты: Россияне недовольны, Америка опять подняла цены на свои доллары

Муж сквозь сон бормочет жене:

- Дорогая, пожалуйста, сними с меня тапочки и выключи телевизор.

- Потерпи, мой пупсик. Мы еще в театре…

* * *

«Убирайся!» - заорала жена мужу, пришедшему домой в 5 утра. Муж схватил веник и начал в панике подметать.

* * *

Однажды у мудреца спросили, смогут ли деньги сделать его счастливее. «Ладно, давай сюда свою зачетку», - ответил мудрец.

* * *

- Подсудимый, зачем вы кинули камнем в продавца и разбили ей голову?

- Ваша честь, это был не камень, а ее «свежая булочка».

* * *

Проблема.

Не могу прочитать фразу «я тебя зарежу» без акцента.

* * *

- Как вам последняя прочитанная книга?

- Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков… Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!

* * *

- Здравствуйте, я хотел бы взять алкоголь в кредит.

- Судя по цвету лица, у вас хорошая кредитная история.

* * *

Сегодня была на катке. Сначала каталась на коньках, потом на коленях, затем мордой по льду... Сейчас вот на скорой поеду кататься...

Движение - это жизнь!

* * *

Первоклассник Вовочка:

- Мама, сегодня директор школы спросил, единственный ли я ребенок в семье.

- Единственный. И что?

- Директор сказал: «Слава богу!»

* * *

Худеньких девушек в прогнозе погоды интересует обычно не температура воздуха, а скорость ветра.

* * *

На самом деле все великие дела начинаются не со слов «Я смогу! Я сделаю! Я достигну этой цели и пойду дальше!», как принято говорить на бизнес-семинарах и писать в книгах типа «Как стать миллионером».

Все великие дела начинаются со слов «Ну хрен с ним, давай попробуем…».

* * *

Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.

* * *

- Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!

- Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?