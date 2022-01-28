Анекдоты: Россияне недовольны, Америка опять подняла цены на свои доллары

Муж сквозь сон бормочет жене:
- Дорогая, пожалуйста, сними с меня тапочки и выключи телевизор.
- Потерпи, мой пупсик. Мы еще в театре…
* * *
«Убирайся!» - заорала жена мужу, пришедшему домой в 5 утра. Муж схватил веник и начал в панике подметать.
* * *
Однажды у мудреца спросили, смогут ли деньги сделать его счастливее. «Ладно, давай сюда свою зачетку», - ответил мудрец.
* * *
- Подсудимый, зачем вы кинули камнем в продавца и разбили ей голову?
- Ваша честь, это был не камень, а ее «свежая булочка».
* * *
Проблема.
Не могу прочитать фразу «я тебя зарежу» без акцента.
* * *
- Как вам последняя прочитанная книга?
- Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков… Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!
* * *
- Здравствуйте, я хотел бы взять алкоголь в кредит.
- Судя по цвету лица, у вас хорошая кредитная история.
* * *
Сегодня была на катке. Сначала каталась на коньках, потом на коленях, затем мордой по льду... Сейчас вот на скорой поеду кататься...
Движение - это жизнь!
* * *
Первоклассник Вовочка:
- Мама, сегодня директор школы спросил, единственный ли я ребенок в семье.
- Единственный. И что?
- Директор сказал: «Слава богу!»
* * *
Худеньких девушек в прогнозе погоды интересует обычно не температура воздуха, а скорость ветра.
* * *
На самом деле все великие дела начинаются не со слов «Я смогу! Я сделаю! Я достигну этой цели и пойду дальше!», как принято говорить на бизнес-семинарах и писать в книгах типа «Как стать миллионером».
Все великие дела начинаются со слов «Ну хрен с ним, давай попробуем…».
* * *
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
* * *
- Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!
- Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?