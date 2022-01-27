Шойгу показали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью

Главе военного ведомства продемонстрировали все мощности завода и этапы производственного процесса беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Фото: Министерство обороны РФ

В цеху окончательной сборки спецзавода по выпуску крупноразмерных военных дронов в подмосковной Дубне министру обороны России Сергею Шойгу представили первые летные образцы разведывательно-ударных дронов "Орион" со спутниковой связью.

- Представители компании АО "Кронштадт" показали первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи, которая позволяет существенно увеличить дальность применение аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления, - сообщили в Минобороны.

В цеху окончательной сборки спецзавода по выпуску крупноразмерных военных дронов в подмосковной Дубне Фото: Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что специалисты "Кронштадта" поделились с министром планами по серийному производству еще трех военных дронов: беспилотного комплекса "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростного ударного беспилотника "Гром".

Главе военного ведомства продемонстрировали все мощности завода Фото: Министерство обороны РФ

В цеху полимерно-композиционных материалов гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков доложил министру обороны о процессе создания деталей из композитов. Он заявил, что в конструкции беспилотников, производимых предприятием, до 90% применяются детали из полимерно-композиционных материалов.

С министром на завод приехал глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев Фото: Министерство обороны РФ

Главе военного ведомства продемонстрировали все мощности завода и этапы производственного процесса беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С министром на завод приехал глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они также ознакомились с передовыми технологическими процессами производства новейшей военной техники.

В ЭТО ВРЕМЯ

Для российских Воздушно-космических сил будет создан воздушный пункт управления ударными беспилотниками, доложил министру обороны России Сергею Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин. Он также представил министру перспективное рабочее место оператора беспилотных летательных аппаратов, которое обеспечивает управление одновременно 16 аппаратами. Шойгу обратил внимание на необходимость создания воздушного пункта управления дронами и предприятия, которое будет обслуживать БПЛА, что поступят в войска. Стало также известно, что беспилотники вертолетного типа пополнять палубное вооружение военно-морского флота. Новейшие российские беспилотники будут иметь два двигателя, которые позволят совершать полет на 3 тысячи километров, увеличенную взлетную массу и новое вооружение.