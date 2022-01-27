Глава Ленинградской области присоединился к акции «Команда заботы» и расчистил снег во дворе ветерана-блокадника

Губернатор Александр Дрозденко присоединился к акции «Команда заботы» и расчистил снег во дворе ветерана-блокадника Валерия Исакова. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к акции «Команда заботы», объявленной в регионе. В рамках акции волонтеры помогают пожилым людям и всем, кому нужна поддержка, в домашних делах. Особенным спросом этой снежной зимой пользуется уборка улиц и дворов от сугробов. Губернатор тоже взялся за лопату и расчистил снег у дома ветерана-блокадника Валерия Исакова, живущего в Гатчинском районе. В гости к нему Александр Дрозденко приехал, чтобы поздравить ветерана с годовщиной снятия блокады Ленинграда. 27 января в России отмечают 75-летие прорыва самой жестокой осады в истории Великой Отечественной войны.

- Помогать другим - это здорово! А помогать целой командой - вдвойне приятно, отметил Александр Дрозденко. - Я рад, что официально вошёл в «Команду заботы».

Акция «Команда заботы» была объявлена в январе этого года по инициативе главы региона. Она стала частью целого плана добрых дел, намеченных в рамках начавшегося в Ленинградской области Года Команды 47. Присоединиться к ней могут все неравнодушные ленинградцы. Команда 47-го региона – это все жители Ленинградской области, которые хотят сделать жизнь вокруг себя лучше. Каждый день волонтёры из разных районов приходят на помощь ветеранам, блокадникам, труженикам тыла. Добровольцы помогают пожилым людям с расчисткой снега, колют дрова, убирают мусор, участвуют в благоустройстве. По словам Александра Дрозденко, движение «Команда заботы» будет действовать не один месяц.

- Эта акция - не разовая, она пройдет в течение года, - подчеркнул глава Ленинградской области.

Губернатор поздравил Валерия Исакова с Днём полного освобождения Ленинграда от блокады и вручил жителю блокадного города знак отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области». Валерий Семенович – «серебряный» волонтер, в разгар пандемии он три месяца работал автодобровольцем. Ветеран развозил врачей на вызовы к больным и помогал односельчанам, оказавшимся в изоляции из-за коронавируса.

Губернатор вручил Валерию Семеновичу знак отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

- На вашем примере мы все видим, как нужно любить людей, помогать им от души. Спасибо, что вы с нами, в нашей Команде 47, - поблагодарил Александр Дрозденко.

- Служу Ленинградской области, - ответил Валерий Семёнович, принимая награду из рук главы региона.

Волонтером Валерий Исаков стал несколько лет назад. С 2017 года он ведет уроки патриотического воспитания в Гатчинском районе и занятия по пропаганде здорового образа жизни в Университете третьего возраста. Сейчас Валерий Семенович рассказывает землякам о важности вакцинации. Кроме добровольческой деятельности Исаков увлечен историей: он – основатель музея, посвященного блокаде Ленинграда. Свое раннее детство ветеран, родившийся в 1941 году, провел в осажденном городе, где его семью застала Великая Отечественная война. Спустя много лет он собрал уникальную коллекцию экспонатов, рассказывающую о блокадном Ленинграде. Свою экспозицию Валерий Семёнович показывает школьникам и воспитанникам детских садов, на правах очевидца рассказывая им о том, как выживал окруженный фашистами город.