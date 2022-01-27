Пограничники Киргизии и Таджикистана снова устроили перестрелку

В первой половине дня погранслужба Киргизии сообщила, что таджикские пограничники открыли огонь по территории сопредельной стороны Фото: REUTERS

В четверг, 27 января, на границе между Таджикистаном и Киргизией возник очередной очаг напряженности. В первой половине дня погранслужба Киргизии сообщила, что таджикские пограничники открыли огонь по территории сопредельной стороны, причем, использовали не только стрелковое оружие, но и гранатометы, и минометы.

Беспорядки вспыхнули из-за того, что во время передвижения по территории Киргизии, а дорога между двумя таджикскими городами возле границы проходит именно так, автомобили с таджикскими номерами были закиданы местными жителями камнями (традиционный "инструмент восточной демократии и народного волеизъявления" – прим. авт.). После чего с обеих сторон на границе собрались две группы людей, таджикские пограничники блокировали автодорогу, которая ведет в областной центр Киргизии Баткен. А в результате началась перестрелка.

И, хотя через несколько часов прошли сообщения, что таджикская сторона прекратила огонь, конфликт пока еще не начал затихать. Правда, по другим сообщениям СМИ, в настоящее время в конфликтный район стягиваются военные подразделения и силовики обеих стран.

В Баткенской области, расположенной на юго-западе Кыргызстана, которую Таджикистан окружает практически с трех сторон, конфликты между местными киргизами и таджиками по другую сторону границы совсем не редкость. Последний по времени и самый масштабный из них произошел в апреле прошлого года. Тогда погибли более 40 граждан обеих республик, около 300 пострадали или были ранены, а артобстрелы разрушили свыше 300 домов. Конфликт, который разгорелся из-за прав на местный водозабор, полыхал несколько дней. Его пришлось урегулировать на самом высоком уровне.

Что же касается мелких и полубытовых конфликтов с применением насилия и огнестрельного оружия, которые не выходят на уровень информационных сообщений СМИ, то они происходят не реже 5-6 раз в год. Причина всех этих беспорядков и волнений, по большому счету, одна – отсутствие делимитации государственной границы между республиками на местности. И, как следствие этого, перманентный спор местных жителей, граждан обеих республик, между собой о том, кто имеет какие права на пастбища, на водные источники и т.д.

Киргизия имеет значительные гидроресурсы, которыми обделены многие из соседей, что также вызывает напряженность межгосударственную напряженность в регионе. Но на высоком уровне войн за воду в регионе пока еще никто не ведет.

Что касается нынешнего конфликта, то, если власти обеих республик не утратили разум, то должны постараться, чтобы он был погашен в ближайшие часы и количество пострадавших в нем не превысило нынешних шести человек, зафиксированных медиками Таджикистана.

ОФИЦИАЛЬНО

Генсек ОДКБ Станислав Зась:

"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос"