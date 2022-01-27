«Отделались легким испугом. Но какие будут последствия еще непонятно»: как Диброва, Самбурская, Батрутдинов восстанавливаются после омикрона

Полина Диброва проходит курс массажа дома. Ее мужу тоже делают массаж, но от фото он отказался Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие артисты этой зимой после путешествий и вечеринок слегли с коронавирусом. К счастью, выздоровление было быстрым – неделя и уже отрицательный ПЦР.

34-летняя Настасья Самбурская больше года назад переболела коронавирусом, и вот опять. В январе 2022-го Самбурская полетела в отпуск в Доминикану. Возвращаясь с отдыха, подцепила омикрон актриса (по ее предположениям) в аэропорту Пунто-Каны. Первые два дня у Настасьи был насморк и бессонница, ломота в теле. Но звезда списала это на акклиматизацию и разницу более, чем в 30 градусов и «глубокий массаж». А потом измерила температуру – 37,3, начался легкий кашель, появилось чувство тревоги. Настасья сообщила:

«Первые три дня было погано, появилось чувство тревоги и напряжения. Дальше состояние стало улучшаться постепенно. Уже 24-го я сделала два теста, и они оба были отрицательными. Отделалась легким испугом называется. Но какие будут последствия еще непонятно. После моего первого опыта перенесенного ковида в декабре 2020-го - я до сих пор огребаю побочку. Так что берегите себя по возможности!»

Самбурская второй раз переболела коронавирусом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

От первых симптомов до отрицательного теста у Самбурской прошло шесть полных дней. С «побочкой» борьба такая: анализы, а по ним уже прием необходимых витаминов и добавок. Плюс исключительно правильный образ жизни.

Настасья отдохнула в Доминикане, но привезла домой омикрон Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

44-летний Тимур Батрутдинов был госпитализирован с ковидом и поражением легких в декабре. На праздниках комик восстанавливался дома. На этой неделе Тимур приехал в загородный вип-центр здоровья – здесь три в одном: отель, спа и клиника предлагают комплексы по оздоровлению после ковида. Обследование, рекомендации врачей, физиопроцедуры, бассейн, спа.

34-летняя Полина Диброва и 62-летний Дмитрий Дибров после омикрона ведут активный образ жизни. К ним домой приезжал массажист – телеведущий и его жена пройдут курс оздоровительных процедур. У Полины в расписании – баня, занятии с личным тренером.

30-летняя Анастасия Ивлеева привезла омикрон из Мексики. Болеет она коронавирусом, как и Полина Диброва – второй раз. Ивлеевой стало лучше только к концу текущей недели – болезнь растянулась на 8 дней. Симптомы такие: усталость, незначительное повышение температуры, заложенность носа, ломота в теле.

60-летняя Елена Малышева побывала в ковидном госпитале, пообщалась с медперсоналом и больными.

27 января теледоктор и кандидат медицинских наук Елена Малышева опубликовала следующую информацию об омикроне.

- Омикрон чаще течет как ОРЗ. Госпитализация низкая (смотрите мой репортаж из ковидного госпиталя). Смертность нижайшая. Поэтому лучшее, что сейчас можно сделать – не паниковать. ОРЗ длится 3–7 дней. Не требует назначения никаких лекарств, кроме симптоматических. При ОРЗ все одинаково: большое количество воды; жаропонижающие, если есть температура.

- Когда бить тревогу и вызывать врача: если температура выше 38,5 более 3 дней и ее не снижают жаропонижающие; если у вас появилась одышка – то есть вы не можете подняться на второй этаж без остановок или задыхаетесь, когда говорите.

- Кто может болеть тяжело даже при легком вирусе. Пожилые не вакцинированные люди. Люди из высокой группы риска: возраст 65 + с тяжелыми сопутствующими болезнями; пациенты с иммунодефицитами; онкологические пациенты; пациенты с тяжелыми аутоиммунными болезнями. Это группы людей, чей организм может просто не вырабатывать антитела ни на вакцину, ни после болезни.

- Вакцина по-прежнему лучший способ защиты от смерти и тяжелого течения болезни.