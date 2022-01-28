Врачи за телемедицину: 70% специалистов уверены, что во время дистанционной консультации можно успешно поставить диагноз и назначить лечение

Телемедицина все стремительнее входит в нашу жизнь. Технологии, еще вчера казавшиеся отдаленным будущим, сегодня активно используются и в частных клиниках, и в государственных больницах. Толчок бурному развитию телемедицины дала и пандемия COVID-19. Сейчас онлайн-консультации все больше используются во врачебной практике. Они помогают пациентами с коронавирусом дистанционно контролировать ход лечения, позволяют проводить медосмотры для водителей, обеспечивают контроль за артериальным давлением и другими жизненно важными показателями у пожилых людей. Станет ли в итоге телемедицина массовой, и будет ли она применяться наравне с традиционными методами диагностики и лечения, обсудили российские и международные эксперты.

Более 150 медицинских работников и работодателей в сфере здравоохранения 27 января приняли участие в круглом столе «Телемедицина как инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи». Мероприятие прошло в режиме онлайн на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Организаторами круглого стола также выступили центр профессионального развития медицинского персонала MedX.pro, международная консалтинговая компания BCG и инвестиционная компания «МедИнвестГрупп». Спикерами круглого стола стали как российские специалисты, так и приглашенные докладчики из Израиля и Великобритании.

В ходе онлайн-конференции ее организаторы провели опрос среди участников и слушателей. Выяснилось, что девять из десяти респондентов считают телемедицину важным шагом в развитии здравоохранения. Они уверены, что дистанционные технологии можно с успехом применять в работе медиков. При этом 70% опрошенных отметили, что во время телемедицинской консультации врачи могут успешно ставить диагноз, назначать и корректировать лечение, а также дистанционно следить за состоянием здоровья пациента. Основными препятствиями в развитии отечественной телемедицины респонденты назвали вопросы госрегулирования (их упомянули 78% опрошенных), незрелость технологии (16%) и отсутствие необходимых кадров (6%).

По мнению ректора СамГМУ, профессора РАН Александра Колсанова, телемедицина сегодня стала незаменимым инструментом в работе врачей. Особенно сейчас, когда во время пандемии многие больные находятся на самоизоляции и не имеют возможности прийти на прием к врачу лично.

- От 5 до 10% жителей страны уже пользуются в том или ином виде онлайн-консультациями, - подчеркнул Александр Колсанов. - Особенно эта тема важна для пациентов онкологического и кардиологического профиля, которые требуют постоянного наблюдения. В СамГМУ эта тема развивается очень активно: был открыт телемедицинский центр для помощи врачам первичного звена, сейчас в COVID-госпитале Клиник проходят апробацию телемедицинские комплексы, разработанные специалистами Института инновационного развития. Они позволяют врачам отслеживать состояние пациентов, не находящихся на стационарном лечении.

Ректор СамГМУ напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова 18 января объявила о значительном расширении перечня услуг, предоставляемых посредством телемедицины, а также об оформлении больничных дистанционно. Эти меры связаны с новым пиком заболеваемости коронавирусом и сейчас актуальны как никогда.

- Также Минздрав рекомендовал дистанционный мониторинг больных сердечно-сосудистыми заболеваниями включить в подушевой норматив. Таким образом, процесс идет, и мы надеемся, что он позволит сделать медицинскую помощь доступнее для населения и упростить жизнь медицинским работникам, - подчеркнул Александр Колсанов.

Заместитель министра здравоохранения Башкортостана Динара Еникеева рассказала об успешном опыте применения телемедицины в республике. В регионе автоматизировали процесс предрейсовых медицинских осмотров для водителей, Перед рейсом водители самостоятельно проходят медосмотры, используя для этого специальные автоматизированные системы контроля. Система измеряет у человека артериальное давление, пульс, температуру и проводит тест на алкоголь. Точность сбора данных обычно составляет 98%, но зачастую зависит от навыков водителя. Собраны данные, а также результаты опроса пациента передаются врачу, который без очного контакта оценивает медицинские показатели состояния здоровья и выносит свой вердикт. Если все показатели в норме, водитель получает допуск на рейс.

- При данном способе медосмотров значительно возросла производительность медработника, пропускная способность которого составляет до 200 медосмотров в час, - сообщила Динара Еникеева.

Данные автоматизированных предрейсовых медосмотров включили в региональную программу «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями». Ежедневно получая информацию о состоянии здоровья водителей, медики сформировали группы риска по артериальной гипертонии.

- Мы передали эти сведения терапевтам, которые уже назначили индивидуальные планы лечения, которые позволили добиться улучшения показателей у 80% пациентов, - отметила Динара Еникеева. - Эффективность и объективность процесса предрейсового медосмотра сделала программу крайне востребованной со стороны предприятий всех форм собственности. Количество медосмотров за пилотный год выросло в более чем 6,7 раз и составило около 10 тысяч осмотров в месяц. Сейчас разработана и начата реализация модели интеграции данных медосмотров с государственной информационной системой здравоохранения на всероссийском уровне, а это уже 33 региона и более 49 миллионов человек.

Эффективность телемедицинских консультаций подтверждает и член Королевской коллегии хирургов Англии Бен Хорнер. Британский эксперт рассказал о новых направлениях применения телемедицины.

- Уже сегодня мы видим развитие новых сегментов телемедицины кроме врач-пациент. Это и чат-боты для проверки симптомов, и удаленная диагностика, и даже получение лечения в полностью электронном формате при определённых состояниях. Среднегодовой темп роста индустрии составляет 14%, - отметил Бен Хорнер.

При этом он признает, что мировое здравоохранение пока еще не так активно использует цифровые технологии, как это делается в других отраслях. Эксперт связывает это, в первую очередь, с разрозненностью поставщиков телемедицинских услуг, а также госрегулированием.

- Так, например, в США, Финляндии, Дании, Швейцарии отсутствуют различия между онлайн- и офлайн-консультациями. При этом ряду стран, в том числе России, все еще предстоит пройти этот путь по уравниванию возможностей для пациентов получить лечение удобным им способом. Как только все ограничения будут сняты, в том числе в России, мы увидим активный рост объемов внедрения технологии, - уверен Бен Хорнер.

Директор по цифровой трансформации ГК «Медси» Александр Пилипчук подчеркнул, что частный бизнес очень заинтересован в развитии телемедицины. Этот способ лечения удобен и для врачей, и для пациентов и для страховых компаний. Для врачей – потому что позволяет разгружать их рабочий график и уделять внимание большему количеству пациентов. Для больных – потому что можно постоянно быть на связи с лечащим врачом и не тратить время на визит в клинику. Для страховых компаний – поскольку телемедицина позволяет снизить стоимость лечения. Однако для ее эффективной работы необходимо в первую очередь решить вопросы регулирования.

- Пока главная проблема у нас - это невозможность поставить диагноз, и тут очевиден сдерживающий фактор законодательства, - подчеркнул Александр Пилипчук.

Телемедицина все шире применяется в самых разных областях здравоохранения. При этом дистанционные обследования позволяют не только успешно лечить пациентов, но и предотвращать обострение хронических заболеваний. Даже такая простая мера, как постоянный мониторинг давления, позволяет сохранить чью-то жизнь. Директор НИИ кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков привел в пример исследование, которое проводилось на базе университета среди пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

- В декабре мы закончили скрининг 401 пациента, половина из которых проходили стандартный курс лечения и диагностики, а половина проводили регулярный мониторинг давления. И уже сейчас можем подтвердить, что среди людей, подключенных к системе удаленного мониторинга, наблюдается снижение числа повторных госпитализаций и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний более чем в три раза, - рассказал Дмитрий Дупляков.