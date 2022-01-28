Вопрос дня: Как вы выживали в 90-х? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай КОЛЯДА, режиссер:

- Вспоминаю те годы с содроганием, хотя я как актер тогда поработал по грантам в Германии. Но возвращался на Урал и видел, что для большинства земляков это все было ужасно.

Виктор ПОХМЕЛКИН, глава «Движения автомобилистов России»:

- Для юриста-креативщика это было золотое время. В начале 90-х у меня было в Перми первое частное юридическое предприятие, которое чем только не занималось. В том числе и бандитов просвещали. Наездов на меня не было. Мы же консультировали и правоохранительные органы, и их антиподов.

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор центра образования № 548:

- У нас процессы выживания и творчества шли друг с другом рука об руку. Тогда в сознании государства школа перешла из периферийного бытия в статус первостепенных. Что постепенно стало отражаться на бюджетах.

Владимир ТОРИН, президент международного фестиваля «Русский Рим»:

- В 1990-х я прошел все возможные территориальные конфликты. У лейтенантов-капитанов были мизерные зарплаты. Во многих республиках начались войны, и многие мои однокашники работали на них как представители силовых ведомств.

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма России:

- Мы именно в мае 1992-го совершили восхождение на Эверест - командой Тольятти. Большинство в руководстве ВАЗа было против, но директор Каданников подписал. В стране не хватало колбасы и хлеба, а мы пошли на главную вершину мира.

Леонид ПОПОВИЧ, винодел:

- Я работал в руководстве «Донвино», и в один момент свободные цены привели к гигантскому росту стоимости кредитов. Бандиты нас сильно не беспокоили, тогда можно было строить свою жизнь так, чтобы общаться нормально с органами. Но я воспринимал тот период как победу контрреволюции через 70 с лишним лет после Октября.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер России по хоккею:

- Для всех, кто в 90-е работал за зарплату, это было время выживания. Я, посмотрев на то, что творится в банках, куда меня звали, посчитал, что надо возвращаться в большой спорт. Притом что в 1992-м действительно жили с женой от зарплаты до зарплаты.