Елбасы больше не Елбасы?

Назарбаева ушли по-английски. Сначала с поста главы Совбеза, а теперь и со всех остальных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат принял поправки, по которым Нурсултан Назарбаев больше не будет пожизненным главой Совета безопасности страны и Ассамблеи народов Казахстана (АНК). Прямая трансляция заседания шла на сайте казахстанского парламента.

Положения, которые закрепляли за ним такое право, просто вычеркнуты из законодательства.

Более того, статуса Елбасы (лидера нации. - Ред.), который был закреплен за ним в 2000 году, Назарбаев тоже может лишиться. По действующему закону он может влиять на государственную политику (эта норма действует с 2010 года). А сенат предлагает больше не согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики. Так, он не сможет входить в конституционный совет и не сможет выступать в парламенте.

Также уже сегодня Назарбаева снимут с должности главы правящей партии «Нур-Отан». Как написал в Твиттере ее зампредседателя, «утверждена повестка: об избрании председателя партии; о внесении изменений в состав политического совета».

Стоит отметить, что эту перестановку анонсировал сам Назарбаев в своем обращении к нации. Тогда он заявил, что покинет пост главы партии, а назначен будет действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев почти 30 лет занимал пост президента Казахстана. В 2019 году он сложил с себя эти полномочия, но остался главой Совета безопасности. В 2018 году право занимать этот пост пожизненно было закреплено законодательно. 5 января этого года на фоне массовых беспорядков в Казахстане главой Совбеза стал Токаев.