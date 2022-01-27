Константин Затулин: Хотим узаконить понятие «репатриация» - это коснется миллионов

Константин Затулин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В медиагруппе «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, директора Института стран СНГ Константина Затулина и Александры Докучаевой, руководителя отдела диаспор и миграции, которую вел обозреватель «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин.

СТРАДАНИЯ ПО РЕПАТРИАЦИИ

- Константин Федорович, почему до сих пор не прошел ваш законопроект о репатриации - «многострадальный»?

- В декабре правительство прислало отрицательный отзыв. Это единственный отзыв на сегодняшний день, хотя внесен законопроект еще 11 июня прошлого года.

- Сознательно внесли документ под занавес работы предыдущей Госдумы?

- Да, чтобы было время для общественной дискуссии. И о том, что в правительстве, и в профильном по вопросам миграции, а стало быть, и репатриации Министерстве внутренних дел отрицательное к нему отношение, я знал и раньше.

- Что происходит?

- Нечто труднообъяснимое. С высоких трибун мы декларируем необходимость поддержки соотечественников. В конституцию РФ в 2020 году была внесена поправка, - я был автором этой поправки, - в которой записано, что поддержка наших соотечественников, защита их интересов является конституционной обязанностью российского государства.

- Эта проблема обострена чем?

- В 1991 году, в отличие от первой русской эмиграции, второй эмиграции и так далее, в 1991 году, когда распался Советский Союз, люди физически никуда из государства не уезжали. От них уехало государство. И уехав, это государство, сократившись до границ сегодняшней РФ, оставило за пределами и русских на Украине, и русских в Казахстане, и в других странах ближнего или нового зарубежья. И вот под Новый год мы получили от администрации президента новый законопроекта о гражданстве.

- И что же при ближайшем знакомстве с ним стало очевидным?

- Соотечественникам будет предоставлена возможность вступить в гражданство без необходимости жить пять лет в Российской Федерации, ждать три года, пока истечет срок вида на жительство. До этого получать разрешение на временное поселение и так далее.

- Что вы предлагали и предлагаете сейчас в законе о репатриации?

- Мы хотим узаконить само понятие – репатриация, которое присутствует во многих законодательствах.

СООТЕЧЕСТВЕННИК – ЗВУЧИТ ГОРДО

- Слово «репатриация» не относится ко всем иностранцам вообще?

- Оно относится именно к соотечественникам. У нас в 1999 году был принят закон о госполитике в отношении соотечественников за рубежом. Позже он прошел новую редакцию. Где черным по белому записано, что соотечественники имеют право на упрощенное получение гражданства. Но в законе о гражданстве, который был принят в 2002 году, никаких соотечественников не было вообще.

- Когда же они там впервые появились?

- В 2006 году Указом президента была принята госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Вот в нынешнем законодательстве и в новом законопроекте слово в слово перенесено, что участники этой программы имеют некие льготы, связанные с гражданством – участники госпрограммы добровольного переселения соотечественников в Россию.

- Больше нигде слово «соотечественник» в законе о гражданстве не употребляется?

- Закон о правовом положении иностранцев, который корреспондируются с законом о гражданстве, но пока оставлен без изменений, хотя мы все время его корректируем, но новой редакции его пока никто не предлагает – там тоже слово «соотечественник» как понятие отсутствует. В законе о гражданстве есть часть, где описывается, какие понятия используются в законе. Но слова «соотечественники» и там нет.

- К чему это приводит?

- С одной стороны, вроде бы мы им это пообещали в одном законе, с другой стороны, в том законе, по которому и проходит вся процедура присвоения, получения гражданства, на самом деле, никаких следов этого обещания нет. Я считаю это неправильным. И я, когда вносил свой закон о репатриации, прежде всего, исходил из того, что право на репатриацию имеют именно соотечественники.

- Понятие «соотечественник» расплывчато?

- О нем сказано в законе о государственной политике. Понятно, что мы не можем всех объявить соотечественниками, если они этого не хотят. Но когда человек обращается за гражданством, говорит, что я – соотечественник, он тем самым признает свой статус, свою категорию эту – соотечественник России.

- Так кто на это может претендовать?

- Прежде всего, народы, исторически проживающие на территории России. Мы пишем и об украинцах, и о белорусах – это народы одного корня. Связанные с нами общностью веры, культуры, близостью языка и так далее. Самое главное – происхождение. Нигде, кроме как в моем законе о репатриации, не утверждается, что украинцы, где бы они ни жили, имеют право на репатриацию в РФ.

В медиагруппе «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция Константина Затулина и Александры Докучаевой Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Речь не только о славянских народах?

- Мы говорим и о татарах, и о якутах, и об адыгах – обо всех тех, у кого нет другой Родины, кроме как внутри Российской Федерации. Мы не можем сегодня с учетом того, что РФ не включает в себя республики Средней Азии, Кавказа и так далее, считать нашими соотечественниками представителей тех наций и народностей, которые жили с нами вместе в СССР, но которые после его распада образовали собственные государства. И которые, в принципе, не относятся к народам, исторически проживающим в России.

- Имеют эти люди право на то, чтобы получить в индивидуальном порядке гражданство Российской Федерации?

- Конечно, имеют, но не на основании того, что они соотечественники. Они - бывшие наши сограждане, если речь идет о людях старшего возраста, которые жили вместе с нами в общем Советском Союзе. А новое поколение нашими согражданами не является. Они могут претендовать - и реально они получают гражданство РФ. За 30 лет скажем, граждан Узбекистана и Киргизии, получивших гражданство Российской Федерации – около 800 тысяч человек. Но это не репатрианты.

ПРАВО НА РОДИНУ

- Ваш законопроект - это не программа переселения всех и вся в Россию?

- Это удостоверение для всех живущих за пределами России соотечественников, что они имеют такое право.

- С вами спорят.

- Один из аргументов - не было такого слова «репатриация», мы не понимаем, что это такое. Ради бога, у нас есть процедура второго чтения. Объясним.

- Этот закон не составит конкуренцию госпрограмме добровольного переселения?

- Есть опасения, что такая конкуренция возникнет. Но в любом деле это только оздоровляет процесс. В чем проблема с госпрограммой, введенной в 2006 году? Это программа оргнабора, профнабора. Вопрос о переселении решается там субъектами Российской Федерации, которые должны выделить деньги на переселение. Сумма максимальная – 200 тысяч рублей, смехотворно. И регион получает право решать: а нужно ему, чтобы этот человек приехал в Россию? Или нет? Например, нам водители в Курской области не нужны. Значит, мы вам не даем квоту на переселение.

- Почему по этой программе переселилось в Россию миллион человек с 2007 года?

- Когда в 2014 году случилось то, что случилось на Украине, оттуда хлынули к нам беженцы. Но мы решили, что запихнем их в госпрограмму добровольного переселения. Программа забюрократизирована, отдана на откуп регионам. А субъекты не хотят никакого переселения - у них тощие бюджеты. Они стараются от этой программы отгородиться, а их штрафуют за то, что они эту программу не выполняют.

- В Казахстане три с половиной миллиона русских – это потенциальные репатрианты?

- Они не имеют ни политического представительства, ни собственной реальной общественной организации. Они статисты самоопределения казахского народа в Казахстане. Но с принятием нашего закона в Казахстане будут знать, что если там к русским будут относиться неуважительно, то они спокойно переселятся в Россию. У них такое право есть. При том они переселялись и в 90-е, несмотря ни на какие проблемы.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- В Кремле ваши аргументы слышат?

- Вчера я направил президенту Российской Федерации письмо. Я написал о том, что несмотря на какие-то полезные инновации в этом законе, необходимые вещи, которые надо было там прописать, целый ряд вещей, который, например, касается приема наших соотечественников, изложены там даже не лучше, а хуже, чем в действующем законодательстве.

- То есть?

- Пропадает категория «носитель русского языка». Эту категорию в 2012-м Путин предложил в Послании Федеральному собранию. В 2014-м эти поправки были внесены в Закон о гражданстве. Но поскольку носители русского языка тоже конкурентны государственной добровольной программе, как процедуре, значит, они все время оказывались в роли сироты в деятельности МВД. И в результате сейчас этой категории – носители русского языка - как основания для получения российского гражданства по упрощенной схеме может не быть.

- Что еще?

- Была запись о том, что граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины имеют основание для упрощенного получения российского гражданства. Но в новом законопроекте ее нет.

ДЕТИ И ДЕНЬГИ

- Есть положения, которые особенно раздражают?

- Мы выступаем за то, чтобы было снято нерациональное требование нашего законодательства о гражданстве рожденных в смешанных браках. Если ребенок родился в семье в смешанном браке с иностранцем, то в этом случае гражданство его по рождению определяется на основании заявления российского гражданина – члена семьи. И все.

- Это если семья живет в России?

- Да, а вот если семья живет за рубежом, то требуется нотариально заверенное согласие иностранца – второго родителя. Это закладывает неравноправие с точки зрения прав российского гражданина. Не могут быть права российского гражданина, живущего, допустим, на Украине меньше, чем права российского гражданина, живущего в России. Ведь что значит отсутствие нотариально заверенного согласия? Не дает нотариально заверенное согласие и все. Документы на гражданство ребенка из семьи, живущей за рубежом, от гражданина Российской Федерации не принимаются. Четыре раза в Госдуму вносился законопроект– снять эту норму и все. Уравнять смешанные браки внутри страны и за рубежом. Последний раз в 2017 году. Этот законопроект лежит без рассмотрения.

- Если ваш проект о репатриации станет законом, потребуется много денег на его реализацию?

- Когда я вносил закон о репатриации, я сознательно исключил любые формы финансовой поддержки репатриантов. Наши люди, соотечественники, пишут: да не надо нам никаких 20 или 200 тысяч, которые вы нам обещаете. Дайте право вернуться на Родину. Не бюрократизируйте возможность получения вида на жительство и через год, как мы в законе прописали, российское гражданство. После того, как год прожил в России. И все. Мы сами устроимся.

Поэтому мы это не записали. Тут никакого ущерба бюджету нет.

- Должны быть условия для предоставления гражданства людям, которые не переехали в Россию?

- Да, если ты хочешь, чтобы твои потомки знали, тоже были бы российскими гражданами, да, на началах второго гражданства, третьего. Ведь у нас не запрещено второе гражданство. И иностранец, живущий в России, вправе претендовать на гражданство России без выхода из гражданства той страны, гражданином которой он на данный момент является. Почему бы не дать такое право и не паспортизировать нашу диаспору на Украине, в Казахстане? Если бы паспортизация в свое время была проведена, ну, кто бы рискнул заниматься переворотами на Украине?