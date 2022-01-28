Ольга Кабо: «Мы с мужем до развода четыре года не жили вместе. И вдруг на меня упали его долги»

Ольга Кабо и Николай Разгуляев развелись в ноябре 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брак актрисы Ольги Кабо и бизнесмена Николая Разгуляева казался одним из самых крепких среди отечественных знаменитостей. Супруги воспитывали сына Виктора. Однако в октябре 2020 года артистка подала на развод. Инициатором расторжения брака стала именно Ольга. Все это время Кабо предпочитала не рассказывать о причинах развода с мужем. И только теперь впервые высказалась на эту тему. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» 53-летняя звезда кино откровенно рассказала о семейной жизни с миллионером Разгуляевым и о том, как ей пришлось бороться с кредиторами обанкротившегося предпринимателя.

Супруги развелись после 12 лет брака. Однако, как оказалось, далеко не все эти годы Ольга и Николай провели вместе. Пара разошлась задолго до официально оформленного развода. Кабо и Разгуляев не жили вместе с 2016 года. Тогда артистка съехала из загородного особняка мужа и купила собственную квартиру, чтобы жить отдельно.

- Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться, между нами появилось очень много недосказанностей. То, что происходило в жизни мужа - крушение его бизнеса, какие-то безумные долги - об этом я ничего не знала, жила в неведении. Наши отношения исчерпали себя, я понимала, что мы не будем вместе. Но расставание не сразу происходит, ведь сложно разрушить то, что было, сложно сказать об этом ребенку, - рассказала 53-летняя Кабо Борису Корчевникову.

Подать на развод актрису заставили именно многочисленные долги мужа. Кредиторы Разгуляева предъявили ей, как законной супруге, имущественные претензии. Актриса могла лишиться единственного, что у нее было – своей квартиры.

- У мужа было очень много задолженностей, а мы с ним находились в браке. И вдруг его долги упали мне на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которым было непонятно, что я самостоятельный человек, и у меня свое имущество. Это выяснилось, когда я получила первую повестку в суд. Была с этим категорически не согласна, мы с Николаем в это время не были вместе, у нас имелся брачный договор. Славу Богу, сейчас суды во всем разбираются. Надеюсь, это когда-нибудь закончится, - призналась Ольга.

Сыну актрисы Вите 9 лет. Фото: Инстаграм.

Актриса считает, что несмотря на годы брака, она плохо знала своего мужа. Когда супруги поняли, что они чужие друг другу, то договорились не разводиться ради сына, и продолжали на публике сохранять видимость семейной жизни.

- Дело было в человеческих отношениях, которые обнулились. Мы не доверяли друг другу, у нас не было ничего, - говорит Кабо. - Не было общей оставляющей, кроме нашего сына, и мы поняли, что мы чужие люди и что, в принципе, мы уже были готовы к расставанию. А 30 ноября 2020 года мы официально развелись и проживаем отдельно. Я со своими детьми, а Николай свободный мужчина.

Сыну Кабо и Разгуляева Виктору сейчас 9 лет. У Ольги также есть дочь Татьяна, ей 23 года. Татьяна занимается балетом: девушка окончила Академию хореографии при Большом театре и стала выпускницей балетмейстерского факультета ГИТИСа. Дочку Кабо родила в первом браке с бизнесменом и политиком Эдуардом Василишиным. Супруги поженились в 1997 году и развелись в 2004-м. В период их брака Василишин занимал пост сенатора от Брянской области, а также владел успешным бизнесом по продаже картофеля. После развода с Ольгой бизнесмен уехал на ПМЖ в Лондон. Кабо не любит говорить о причинах развода с первым мужем, но в беседе с Борисом Корчевниковым все же призналась: супруг мечтал, чтобы она оставила актерскую карьеру и стала домохозяйкой.

- Сначала я ждала рождения дочери. Потом я какое-то время ее кормила и не могла работать. А потом, когда я поняла, что засиделась дома и что мне пора на сценический и кинематографический Олимп, муж это не принял, и мы вынуждены были расстаться, - рассказала Ольга.

Старшую дочь Татьяну Кабо родила в первом браке с бизнесменом и политиком Эдуардом Василишиным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Василишина был властный характер, но Ольга уже поняла, что не сможет жить без кино.

- Как-то у нас, видимо, нашла коса на камень. Потому что никто из нас не мог в каких-то вещах уступить. И в результате вся наша жизнь… была как поединок такой, – рассказала Кабо, отметив, что сохранила с экс-супругом теплые отношения.

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что арбитражный суд Московской области признал второго мужа звезды Николая Разгуляева банкротом. У бизнесмена накопилось долгов на 362 миллиона рублей. В 2011 году предприниматель вместе с компаньонами основал фирму по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Разгуляев стал генеральным директором автопредприятия. А через год учредил еще одну компанию - в сфере программирования и связи. Кроме того, бизнесмен занимался строительством. Разгуляев жил на широкую ногу, однако на самом деле у предпринимателя были крупные финансовые проблемы.