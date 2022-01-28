Переехала в США: Седокова похвасталась роскошным особняком в Майами стоимостью 4 миллиона рублей в месяц

Анна Седокова перебралась жить в Майами. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова перебралась жить в США: певица похвасталась роскошным домом, который они с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой арендовали в Майами. До недавнего времени звездная пара жила в отеле, но потом решила, что им пора обзавестись собственным гнездышком. Супруги сняли красивый особняк с бассейном, зоной барбекю и стильным интерьером. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Особняк рассчитан на 12 гостей. Стоимость его аренды, по словам Седоковой, обошлась им весьма недешево. Но певица готова раскошелиться ради жизни в комфорте.

- Самый красивый дом в Майами и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин почему «нет». Но я всегда находила свое «да», — написала Седокова в Инстаграме.

Певица сняла роскошный особняк стоимостью 4 миллиона рублей в месяц. Фото: кадр видео.

Для сравнения певица показала фото советской панельной многоэтажки, в которой прошло ее детство в Киеве. Контраст разительный, подчеркнула Седокова. И добавила, что она много трудилась, чтобы позволить себе жить в красивом месте.

Для сравнения певица показала фото советской панельной многоэтажки, в которой прошло ее детство в Киеве. Фото: Инстаграм.

Аренда особняка, который сняла Анна, обходится ей в 135 тысяч рублей в сутки. Это около 4 миллионов рублей в месяц (примерно 51 тысяча долларов). Скорее всего, платить Анна будет из своего кармана – ведь ее муж пока сидит без работы.

Тимма почти год жил без зарплаты (у клуба «Химки», за который играл баскетболист, были финансовые проблемы). 39-летняя Анна была единственным добытчиком в семье. А сейчас 29-летний Янис опять остался без работы. Спортсмен заключил контракт на месяц с баскетбольным клубом УНИКС, однако договор не был продлен. В США спортсмен переехал в надежде получить новую работу. Видимо, в расчете на его будущие доходы звездная пара и сняла такой роскошный дом.

Молодой муж звезды Янис Тимма пока сидит без работы. Но он явно рад новому дому. Фото: кадр видео.

Судя по всему, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь в США, певице пришлось продать квартиру в Москве. Недавно артистка рассказала подписчикам своего Инстаграма, что избавилась от недвижимости, которую она купила в ипотеку.

- О, это отличная история! Я же вам не рассказала. Квартиру я продала, - заявила звезда. - В какой-то момент я поняла, что мне не в кайф заниматься ремонтом и зачем страдать, если можно продать и купить другую. Сейчас я смотрю сразу две квартиры в двух странах. Могу показать, что планирую приобрести в Америке. Обожаю правильные инвестиции.

В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня, гостиная и бассейн. Фото: кадр видео.

Однако коллега Анны по шоу-бизнесу Рустам Солнцев уверен, что певице просто были нужны деньги. Седокова и ее супруг привыкли жить на широкую ногу и останавливаться в дорогих отелях. В декабре пара отметила день рождения певицы в самом дорогом отеле Монте-Карло. А сейчас вновь тратит деньги в Майами, где все достаточно недешево.

- Вот они сейчас опять улетели на отдых в Майами. Да, там тоже можно отдыхать бюджетно, - говорит Солнцев. - Но Седокову и ее мужа такой вариант вряд ли устроит. Они привыкли жить на широкую ногу и снимать дорогие виллы. А откуда на все это взять денег? И судя по ее Инстаграму, она больше отдыхает, чем где-то выступает.