Недовольны все: В Германии ужесточили правила содержания собак

В Германии теперь под полным запретом находятся ошейники с шипами , а также любые предметы, способные причинить животным боль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зоозащитники в Германии добились ужесточения правил содержания и разведения собак. В результате недовольны все: хозяева животных считают, что борцы за права братьев наших меньших излишне закручивают гайки, сами же защитники четвероногих уверены, что законы остались чересчур мягкими.

Правила, регулирующие содержания собак в ФРГ, и так практически исключали жестокое отношение к животным (правда, их соблюдение всегда оставалось на совести хозяина), но с этого года они стали еще строже. В основном это коснулось заводчиков.

Согласно новым указаниям, при разведении собак нельзя одновременно содержать более трех пометов, поскольку каждый щенок должен быть «социализирован»: заводчики обязаны не только обеспечить животным контакт друг с другом и приучить к человеку, но и познакомить с раздражителями за пределами дома или места содержания.

Кроме того, категорически запрещено сажать собаку на привязь в квартире.

Зоозащитники обещают, что со следующего года это правило коснется и собак, которые содержатся на специализированных фермах, а также животных, используемых в качестве сторожевых.

Хозяева обязаны уделять своим питомцам не менее четырех часов в день, а длительность прогулок должна определяться в зависимости от потребностей конкретной породы, но в среднем составлять около двух часов в день.

Отныне под полным запретом находятся ошейники с шипами (причем даже на время дрессировки), а также любые предметы, способные причинить животным боль.

Также с этого года запрещено участвовать в выставках представителям искусственно выведенных пород, а также собакам, имеющим генетические проблемы со здоровьем, например таксам, мопсам, чихуахуа, английским и французским бульдогам и другим. Зоозащитники сетуют, что в этой части закона пока нет конкретики, а владельцы расстроены тем, что их любимцы больше не смогут участвовать в мероприятиях.

– Даже с нововведениями нельзя сказать, что это надежный всесторонний свод правил для защиты собак, но все-таки это важный шаг в нужном направлении. С точки зрения защиты животных, радует то, что теперь хозяева будут должны больше учитывать потребности собак во время их содержания и разведения, – рассказали журналистам DW в Немецком союзе защитников животных.

Кроме того, борцы за права животных уверены, что добьются введения в Германии специальных курсов для людей, которые планируют завести собаку – по их мнению, это повысит ответственность хозяев и убережет питомцев и от жестокого обращения и от риска оказаться на улице.

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