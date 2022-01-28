Откуда взялся "омикрон" и как он будет мутировать

«Омикрон» находит больше лазеек для проникновения в организм и поэтому его атака оказывается более массированной. Фото: Shutterstock

- Человек, который инфицируется «омикроном», очень быстро становится заразным, буквально в первые сутки. Новый штамм передается в 7 раз быстрее, чем «дельта», - напомнил академик, вице-президент РАН Владимир Чехонин, открывая онлайн-собрание научного совета РАН «Науки о жизни», посвященное изучению особенностей вируса-мутанта.

Первым докладчиком стал заведующий лабораторией биотехнологии Центра им. Гамалеи Сергей Альховский. Ученый пояснил, что SARS-CoV-2, как и всякий вирус, эволюционирует, при этом закрепляются и передаются потомкам (новым штаммам) мутации двух направлений. Во-первых, повышается заразность. Во-вторых - улучшается способность уходить от антител переболевших и вакцинированных.

«ТО, ЧЕГО МЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ»

- Вариант «омикрон» - это, конечно, что-то такое, чего мы раньше никогда не видели, - признал исследователь. - У него есть несколько серьезных отличий от других штаммов. Прежде всего очень большое количество мутаций - порядка 50-ти. Они привели к тому, что «омикрон» эффективно избегает действия большинства известных на сегодня моноклональных антител (это значит, что часть препаратов, которые применяли для лечения пациентов из групп высокого риска, при новом штамме могут не сработать. - Ред.).

Нейтрализующая активность, то есть способность обезвреживать «омикрон», при лабораторных экспериментах с сывороткой крови переболевших и привитых оказалось сниженной в 7-40 раз, рассказал Альховский. При этом, по его словам, ревакцинация «Спутником Лайт» помогает восстановить степень нейтрализации. Это, хоть и не в полной мере, но обеспечивает защитное действие прививки.

Еще одна особенность, которую вирус приобрел благодаря мутациям, - способность проникать в организм через дополнительные пути инфицирования клеток. Образно говоря, «омикрон» находит больше лазеек, и поэтому его атака оказывается более массированной. С одной стороны, это повышает заразность и скорость развития инфекционного процесса. С другой же стороны, по всей видимости, иммунитет быстрее мобилизуется, когда видит столь масштабный натиск врага. Возможно, именно этим можно объяснить то, что болезнь при «омикроне» у более-менее здоровых людей протекает легче, чем при «дельте». «Мы можем говорить о предположительном снижении патогенности нового штамма (то есть снижении его способности вызывать тяжелое заболевание. - Ред.)», - отметил Сергей Альховский.

Ревакцинация «Спутником Лайт» помогает восстановить степень нейтрализации "омикрона". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВАЖНО

- Мы видим, что ковид все больше приобретает свойства, характерные для сезонных коронавирусов (то есть вызывающих обычные простуды. - Ред.), - заявил ученый. - При этом мы не можем сказать, что «омикроном» все закончится. Скорее всего, вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы, - заявил Сергей Альховский.

ГИПОТЕЗА О «ЖИВОЙ ВАКЦИНЕ» ОПРОВЕРГНУТА?

- Уже совершенно очевидно, что «омикрон» - патоген верхних, а не нижних дыхательных путей, - подчеркнул в своем выступлении член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Иными словами, новый штамм коронавируса нацелен на активное поражение горла, носа, трахеи и бронхов. А вот легкие, к счастью, щадит - размножение вирусных частиц в этом органе дыхания идет в 10 раз менее медленнее, чем при «дельте».

С учетом данных об особенностях SARS-CоV-2 и его эволюции, накопленных к сегодняшнему дню, крайне маловероятной выглядит гипотеза об искусственном происхождении «омикрона», отметил ученый. Все аргументы говорят нам о естественном появлении этого мутанта:

- В ЮАР более 16% населения инфицировано ВИЧ. Поэтому вполне логично предположение, что новый вариант коронавируса возник в организме человека с такой инфекцией. С другой стороны, в Южно-Африканской республике много животных, которые могут контактировать с человеком, включая домашних мышей. Так что «перескок» вируса на них тоже объясним, - прокомментировал профессор Нетесов адаптацию «омикрона» к грызунам (другие варианты коронавируса не заражали мышей).

Также исследователь опроверг версию о том, что новый штамм возник при попытке создать «живую вакцину» от ковида.

- Если бы действительно разрабатывалась вакцина, то было бы незачем так сильно менять структуру RBD-домена, что мы видим у «омикрона» (речь идет о серьезных мутациях в участке генома вируса, к которому вырабатываются самые эффективные защитные антитела - из-за сильных изменений в этом фрагменте «омикрон» так легко уходит от иммунитета переболевших и вакцинированных, запросто заражая всех подряд. - Ред.).

Анализируя, что может ждать нас дальше, профессор Нетесов призвал модифицировать нынешние вакцины. «Безусловно, сейчас нужно прививаться тем, что есть, в любом случае это снижает риск тяжелых осложнений «омикрона». При этом в целом данные наблюдений говорят о том, что эпидемиологическая эффективность «Спутника» и других вакцин (то есть степень защиты в реальной жизни, а не в лабораторных экспериментах. - Ред.) в отношении «омикрона» снизилась до 50-60%», - пояснил ученый. Судя по всему, коронавирус с нами еще надолго, поэтому усовершенствование прививок будет актуальным, считает эксперт.

Легкие "омикрон", к счастью, щадит - размножение вирусных частиц в этом органе дыхания идет в 10 раз менее медленнее, чем при «дельте». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ТЕМУ

Какими могут быть отголоски болезни

Может ли после «омикрона» появиться постковидный синдром и как он будет проявляться? Отвечая на этот вопрос, Сергей Нетесов рассказал:

- По данным, которые мне встречались, среди постковидной симптоматики у переболевших новым вариантом вируса есть явно выраженная и долго сохраняющаяся астения (сильная слабость, быстрая утомляемость. - Прим. Ред.). Также есть длительные головные боли.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Последствия «омикрона» у детей: бронхиты, синуситы и отиты

Эпидемиолог Александр Горелов перечислил самые опасные последствия «омикрона» у детей (подробности)