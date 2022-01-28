Дмитрий Медведев: Мигранты должны знать русский язык и понимать нашу культуру

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью. Фото: REUTERS

Часть 1

О пандемии

«…С пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами. Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом "омикрон": казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть, даже более тяжелого, но были выработаны определенные схемы и лечения, естественно, и коммуникации, и всего остального. А появился "омикрон", и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения. И вот это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга…»

Об антиваксерах

«…Каждый человек имеет право на мнение, это очевидно абсолютно. И если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях…

…И такая ответственность установлена, и, насколько я знаю, она даже в некоторых случаях применялась. Все остальное, что относится к категории "мнения", - ну мнения и мнения, но все равно нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь…

…Есть медики некоторые со степенями, и несут такую пургу, что становится грустно. Даже удивляешься, как может человек с медицинским образованием нести такую чушь…

…Естественно, у меня, как и у любого человека, есть близкие, которые сомневались в том, что нужно прививаться, и мне приходилось с ними на эту тему вести беседы, и все-таки большую часть мне удалось убедить, что привиться необходимо…»

Об иностранных вакцинах

«…Продвигаем мы, действительно, в основном "Спутник". По одной простой причине: это высокоэффективная вакцина, и это доказано всем опытом и опытом, связанным с применением этой вакцины в отношении различных штаммов. По нашему "Спутнику" конкуренция (на международном рынке – Ред.), как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует…

…Естественно, каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться. Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин. Тогда и передвижение будет свободнее, и, самое главное, появятся возможности в том числе по использованию иностранных препаратов. Нужно подать заявку - и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала еще одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются…»

О прививках

«…В советские времена была обязательная вакцинация, и ни у кого не вызывало сомнений: если нужно прививаться от кори или полиомиелита, то это должно быть сделано, потому что без этого невозможно жить… А сейчас такого понимания нет.

Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо…»

О биолабораториях США в СНГ

«…Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое "выскочит" или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются…»

О пытках в тюрьмах

«…В такого рода случаях нужно просто разбираться, в том числе, например, и по вот этим злоупотреблениям в системе ФСИН. Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел. Я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, - привлечены к уголовной ответственности

И сама эта система должна меняться, она должна становиться более современной, условия содержания должны становиться другими – это совершенно очевидно. Это, к сожалению, в том числе и экономический вопрос, это не только вопрос идеологии, что тюрьма – это всегда кара…»

О голых фото на фоне храмов

«…Мы должны учитывать все-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны. И если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция.

Мы понимаем, что, допустим, представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе. Но мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве…»

О миграционной политике

«…Этот процесс (трудовая миграция - Ред.) должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила. И эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а, с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, все-таки соблюдали наше законодательство в полном объеме... Но законодательство будет меняться, и ряд законов в этом смысле уже внесен президентом.

Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру – нашу многонациональную культуру, подчеркиваю. Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди.

Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами, которые приезжают к нам. У нас, если не ошибаюсь, их достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка семи миллионов, подчеркиваю, официально существующих и трудящихся в нашей стране…»

О нападениях на школы

«…Мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например охотничье и так далее. Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер.

Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это ещё, так сказать, с известных времён. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно…»

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