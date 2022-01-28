В Российском военно-историческом обществе согласились с идеей учреждения Дня геноцида советского народа

Август 1942 г. Жительница деревни Юркино Ржевского района на пепелище своего дома, сожженного немецкими войсками, во время Великой Отечественной войны. Фото: Олег Кнорринг/ТАСС

В Российском военно-историческом обществе, поддержав инициативу, пояснили, почему надо на государственном уровне напоминать согражданам о том, кто и почему хотел стереть с лица земли и страну, в которой они живут, и уничтожить большинство их предков.

- Есть понятия геноцида еврейского народа, цыган, сербов, армян, - напомнил научный директор РВИО Михаил Мягков. - Но замалчивается то, что Гитлер вел войну на уничтожение советских людей как народа. И факт признания геноцида советского народа давно необходим. РВИО поддерживает стремление наших общественных и госструктур вывести этот вопрос на высокий уровень.

Представитель Общества подчеркнул, что сегодня пытаются угрожать современной России те государства-члены НАТО, что участвовали, например, в блокаде Ленинграда. Ведь кроме немцев и финнов, блокировавших город, там были "эсэсовские каратели из Эстонии, Бельгии, Дании, Голландии и Норвегии".

- Это были отряды убийц. А их потомки пытаются забыть эту страницу своей истории. И потому одним из главных смыслов учреждения такой даты, как День геноцида советского народа будет напоминание всем, кто забывает уроки истории, о том, кто именно развязал эту войну. И о том, что заслуженное возмездие приходит неизбежно, - отметил научный руководитель РВИО.

Для мало интересующихся историей он напомнил про гитлеровский план "Ост".

Что в нем говорилось? Территорию СССР "расчистят" для германской арийской нации. Большую часть местного населения предполагалось уничтожить. Часть — германизировать. Оставшихся – выслать за Урал.

План фюрера отчасти удался. Из 26 с лишним миллионов человек, которые Советский Союз утратил в той войне, не менее 18 миллионов составили потери мирного населения.

- Вина наших людей была лишь в том, что они живут на территории, необходимой для гитлеровской Германии, чтобы устроить тут рейхскомиссариаты. И содержать оставшееся в живых население в резервациях и концлагерях как рабов для арийской нации. То есть речь шла об уничтожении советского народа как такового. А это подходит под все критерии геноцида, - подчернкул Мягков.