Сергей Лавров — «Комсомолке»: Наши предложения к США и НАТО — не ультиматум

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время интервью. Фото: YouTube

Россия будет стремиться к дипломатическому разрешению конфликта с США и НАТО. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, отвечая на вопрос главного редактора KP.RU Владимира Сунгоркина во время большого интервью для крупнейших российских радиостанций.

— Очевидно, что американцы не будут без каких-либо аргументов возвращаться к «статус-кво 1997 года» (когда войск НАТО не было в Восточной Европе — ред.), — отметил Сунгоркин, имея в виду официальное требование России к НАТО исключить возможность приёма в этот военный блок Украины.

— Наши предложения могут казаться запредельными, только если оценивающий это предложение эксперт исходит из мнения: «не дёргайтесь, смиряйтесь с тем, что есть и что американцы уже всё забрали», — ответил Сергей Лавров. — Но мы хотим, чтобы с нами работали честно. Мы хотим, чтобы американцы честно ответили, как они относятся к тому, под чем подписался их президент, — подчеркнул министр, имея в виду Основополагающий акт об отношениях России-НАТО, принятый в 1997 году, согласно которому действия Альянса должны учитывать интересы российской безопасности.

— Мы очень надеемся, что Россия выберет путь дипломатии. Её результатом являются те самые международные договорённости о том, что нельзя укреплять свою безопасность за счёт других государств. Если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чём вы договорились, — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ ответил, что Россия, в отличие от американцев, никогда не размещает вооружённые силы за рубежом без приглашения государства пребывания.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциями: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

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