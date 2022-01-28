Леонид Агутин снялся в мини-фильме о цифровой безопасности для Авито

Компания Авито выпустила мини-фильм с напоминанием важных правил, как сделать покупки в Сети максимально безопасными. Лицом ролика стал известный российский певец и композитор Леонид Агутин. В видео он простыми словами рассказывает, на какие важные моменты нужно обращать внимание, покупая или продавая товары на Авито. Подача информации в видео настолько легкая, что будет понята как молодежи, которые с онлайн-сервисами сейчас на ты, так и более взрослому поколению.

- Изо дня в день мы пользуемся большим количеством удобных сервисов и приложений. Они помогают решать многие вопросы онлайн, экономя наше время. Когда ребята из Авито предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. Уверен, это дело полезное, и многим из нас поможет. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы, - отметил Леонид Агутин.

В компании рассказали, почему именно Агутина сделали лицом ролика. Произошло это не случайно.

- Мы искали человека, одинаково близкого и любимого многим нашим пользователям. Рады, что Леонид согласился поддержать идею снять дружеский мини-фильм. Он получился очень легким, им хочется поделиться с родными и близкими, чтобы они понимали, как себя обезопасить. Надеемся, что эти простые и универсальные видео-инструкции помогут пользователям любой онлайн-платформы и любого сервиса чувствовать себя более уверенно в интернете,- подчеркнул коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров.

ЧЕТЫРЕ НАДЕЖНЫХ ПРАВИЛА

Делая покупки или продавая товары онлайн, запомните эти простые, но важные правила.

1. Никогда и ни при каких обстоятельствах не раскрывайте никому информацию по вашей карте (особенно CVV/CVC-код, и коды из сообщений, которые могут приходить от банка);

2. Не открывайте ссылки, которые пришли в сторонних чатах. Вам могут прислать такую ссылку, к примеру, в Whatsapp, Viber, Telegram или любой другой мессенджер или соцсеть, привязанные к вашему мобильному номеру, указанному в контактах вашего профиля. Такие сообщения должны насторожить, потому что в приложении Авито есть собственный чат.

3. Договариваться о покупке или продаже товара лучше всего только во встроенном менеджере сайта. Ради безопасности ваших средств не делайте это в сторонних мессенджерах.

4. Оформляйте доставку через официальный сайт или в приложении, где покупаете товар. В этом случае вы точно можете быть уверены, что, если вас что-то не устроит в покупке, например, вещь не подойдет по размеру, не понравится качество, или заметите брак, вы сможете вернуть свой заказ и получить обратно деньги. До завершения сделки между покупателем и продавцом деньги находятся у Авито.