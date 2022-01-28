Сергей Лавров: Если это зависит от России — войны не будет. Но и наступать на наши интересы мы не позволим

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался с главами российских радиостанций - «Комсомольской правды», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва». На повестке было обострение между Россией и НАТО. Напомним, Москва предъявила Западу письменное требование уйти из Восточной Европы и не принимать Украину в НАТО, на что де-факто получила отрицательный ответ. Приводим самые интересные высказывания Сергея Викторовича по этому и другим вопросам.

О ТОМ, БУДЕТ ЛИ ВОЙНА С НАТО

Если это зависит от России — войны не будет. Но и наступать на наши интересы мы не позволим.

ОБ «ОТВЕТЕ НАТО» НА РОССИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Были проигнорированы наши предложения по согласованию предельных дистанций сближения боевых самолётов и кораблей. Но есть рациональные зёрна по отдельным вопросам. Например, по ракетам средней и меньшей дальности. Это хоть что-то. Однако главное для нас — разобраться с концептуальными вопросами европейской безопасности. Запад выдирает из международных документов один пункт: «каждая страна имеет право выбирать союзников» (то есть и «Украина имеет право вступить в НАТО» — прим. ред.). Но в документах ОБСЕ есть и другие обязательства: нельзя укреплять свою безопасность за счёт других.

На этом фоне американский ответ является просто образцом дипломатических приличий. А «ответ НАТО» весь пропитан ощущением собственной исключительности.

О ВОЗМОЖНОЙ РЕАКЦИИ РОССИИ В СЛУЧАЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТВЕТА

Президент уже об этом сказал. Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых условиях провалятся — мы будем принимать ответные меры. На прямой вопрос «какие» — Президент ответил: они будут самыми разными.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

О РЕПРЕССИЯХ ВАШИНГТОНА ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Американцы сказали: «У нас принято, чтобы дипломат работал за границей три года — и потом переходил на другую должность, уезжал из страны пребывания». И этот принцип они хотят распространить на российских дипломатов в США. На вопрос: есть ли аналогичные мысли о других государствах — ответ был «нет».

Мы предлагаем обнулить всё, что было, начиная с безобразного и мелкого хода нобелевского лауреата Обамы (отъёма российской дипсобственности в США в конце 2016 года — прим. ред.). Если хамство будет продолжаться — у нас есть ещё резервы, чтобы по-настоящему выровнять наше дипломатическое присутствие.

О РУССКИХ В КАЗАХСТАНЕ

В наших интересах, в интересах всех стран СНГ — чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились. В идеале я бы предпочёл, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и других республиках бывшего СССР.

Я считаю, не только наличие корней, родственников в РСФСР, но и в других республиках бывшего СССР должно иметь значение для льготного получения гражданства России.

ОБ АНТИРУССКИХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ В СНГ

Пару дней назад я читал эту статью в «КП» (о том, что в книгах для школьников из стран бывшего СССР русские предстают врагами-захватчиками — прим. ред.). Не буду комментировать то, что пишут в учебниках в Прибалтике и на Украине. Но что касается стран СНГ, то мы уже говорили, что против националистических трактовок. Надо избегать чрезмерных оценок, которые явно и преднамеренно играют на руку националистам и радикалам.

О РОССИЯНАХ В МИНСКЕ

Происходит выравнивание прав наших граждан (в рамках сближения двух стран в Союзном Государстве — прим. ред.). Очень многое уже сделано, но в некоторых областях остаются вопросы. Мы следим за процессами по арестованным россиянам в Белоруссии.

Корреспондент "КП-Беларусь" Геннадий Можейко был задержан 1 октября 2021 г.

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ РФ И США

Мы, похоже, в разные игры играем. У них — бейсбольный мяч, у нас — чижик от лапты.