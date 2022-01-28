Байден пообещал Зеленскому, что "Киев будет разграблен"

Американскому президенту Джозефу Байдену пора бы уже уяснить, что любые контакты с украинскими властями, а уж тем более, переговоры, однозначно приводят к конфузу и скандалам. Фото: REUTERS

Американскому президенту Джозефу Байдену пора бы уже уяснить, что любые контакты с украинскими властями, а уж тем более, переговоры, однозначно приводят к конфузу и скандалам. Вот поговорил в бытность президентом США Дональд Трамп в свое время с Зеленским, и где сейчас Дональд? То-то. Вот и с Байденом происходит нечто похожее.

Не успел вчера Джозеф положить телефонную трубку после разговора с президентом Украины, а уже начал разгораться новый грандиозный скандал по обе стороны Атлантики. Телекомпания CNN выдала в эфир репортаж, который в корне расходился с официальными версиями прошедшего разговора. Белый дом и Офис президента Украины немного вразнобой выдали версию, что это был обычный разговор с обещаниями помощи, с одной стороны, некая условная метка по обеспечению неизменности позиций и заверения в преданности, с другой. Во всяком случае, в изложении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и представителей официальной украинской власти.

А вот телекомпания CNN, ссылаясь на данные, полученные от высокопоставленного источника в окружении Зеленского, выдала совсем иную версию. Мол, разговор был "долгим и откровенным". И господин Байден предупредил Зеленского о "неизбежности вторжения". Как только земля в феврале промерзнет настолько, что это позволит русским танком не тонуть в грязи, так Путин тут же сразу и нападет. И Киев непременно "будет захвачен русскими войсками" и "отдан им на разграбление".

Не успел вчера Джозеф положить телефонную трубку после разговора с президентом Украины, а уже начал разгораться новый грандиозный скандал по обе стороны Атлантики. Фото: REUTERS

По словам корреспондента телекомпании, Байден был очень настойчив в доведении до Зеленского "угроз", а Зеленский пытался противостоять ему, ссылаясь на данные Минобороны Украины и отрицая неизбежность скорого нападения.

Скандал получился на славу. Сейчас телекомпания зачищает информационное пространство, удаляя все упоминания об этом сюжете (сам сюжет был удален ранее), но это уже похоже на махание кулаками после драки. Сюжет CNN оказался настолько сенсационным, что его подхватили все мировые СМИ, а в Белом доме в Вашингтоне и резиденции Зеленского на Банковой в Киеве схватились за головы. Поскольку, по словам их официальных представителей, ни о чем таком Байден Зеленского не предупреждал и не стращал его.

- В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности, - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

- Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны, - в унисон с Никифоровым прокомментировала сюжет телекомпании и пресс-секретарь совета Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн.

А широкая общественность уже и не знает кому верить и только требует: "Стенограмму! Стенограмму!" Ага, не дождетесь. Вряд ли это требование публики будет удовлетворено. Киев уже получал пару раз по голове за подобные публикации от Вашингтона. Но общественность же требует сведений не просто так, а чтобы знать, когда начинать бежать. В Киеве уже закрылись самые элитные школы, обучение в которых стоит поболе 25 тысяч евро в год. Потому что родители отправили своих детей на Запад. И это не в каникулы, а в разгар учебного года. А известный киевский политолог Валентин Землянский в беседе на радио подметил, что среди обывателей имеются, мягко говоря, если не полноценная паника, то истерика, и что за "последние два дня в Киеве рассосались пробки. Думаю, что часть наиболее "смелых" решили из столицы рвануть подальше от греха". Американское "заклинание о вторжении действует", и общественность требует, чтобы ей сказали, когда настанет пора уносить ноги. Тем более, что Байден пообещал "разграбление".

Нет сомнений, что корреспондент CNN не из своей головы родил такой сюжет, и с ним явно выходил на контакт кто-то с украинской стороны. А уж за мелкий прайс, чтобы подорвать позиции Зеленского или еще по каким мотивам – это дело десятое. Кто бы мог такое сказать, да еще убедительно после того, как советник Ермака "Люся" Арестович, известный своей буйной, неуемной, но болезненной фантазией, уволился?

Неизменным остается на протяжении последних лет одна аксиома: взял Украину в союзники, сделал другом или слугой – готовься к неприятностям.

Один вопрос остался незакрытым – Киев на сколько дней в духе средневековых войн на разграбление отдадут? Кто на это ответит, Зеленский или Байден?