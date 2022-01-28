Дмитрий Песков: Народу в Администрации президента болеет много. Есть и антиваксеры. Мы подвергаем их остракизму

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, мы помним, что обычно, когда такие вот очень высокие цифры по ковиду, вы и даже президент рассказывали, как с этим обстоят дела в Кремле, - с этого начал разговор с официальным представителем Кремля в пятницу, 27 января, журналист «Комсомольской правды. - В Администрации Президента много ли народу болеет, как люди лечатся, как себя чувствуют? Можете сейчас такую, ну, не статистику, а хотя бы ситуацию обрисовать?

Вот дословный ответ Пескова:

- Могу. Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию.

В день заболевают по многу людей. То есть - вот эта взрывная заразность этого «Омикрона», она себя демонстрирует во весь рост.

- Все ли делается необходимое, чтобы люди как можно меньше заражались?

- Делается все необходимое. Но в этом плане панацеи, к сожалению, нет.

Есть, единственное, если вы привиты, то, соответственно, вы в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания.

- Я надеюсь, что нет антиваксеров так называемых в Администрации президента?

- Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем по отношению к ним непримиримую позицию.

- Что это значит? Что, их ругают, увольняют?

- Подвергаем остракизму.

- И еще не могу не задать такой вопрос. Мы помним, когда была большая пресс-конференция Владимира Владимировича, в зале находилось, может быть, несколько десятков молодых юношей и девушек в форме. Это - представители Роспотребнадзора. И люди в белых халатах нас встречали. Скажите, пожалуйста, вот сейчас готовится такая очень ответственная, мы все переживаем, поездка президента в Пекин. В медицинском плане как это все усилено? Мы волнуемся, как там все пройдет? Много ли народу едет для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование всей нашей делегацию, включая охрану?

- Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые, по всем направлениям, занимаются организацией поездки президента.

Едет минимализированный пул (журналистов. - А.Г.), который будет иметь весьма и весьма скудные возможности по освещению пребывания президента.

Связано это, естественно, с теми жесткими ограничениями, которые организаторы Олимпиады ввели, и абсолютно правильные и понятные ограничения.

Но, действительно, Олимпиада проводится в очень сложное время. Поэтому мы с пониманием к этому относимся.

Но принимаются все необходимые меры.

- Владимир Владимирович будет на нашем автомобиле там передвигаться?

- Да, он передвигается всегда на нашем автомобиле.