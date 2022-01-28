Сергей Лавров ответил на вопрос об арестованных в Белоруссии гражданах России

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

В беседа с главными редакторами крупнейших российских радиостанций, министр иностранных дел Сергей Лавров затронул вопрос о россиянах, попавших под арест в Белоруссии в ходе недавних событий в сопредельной стране. Пострадавшей здесь стала и «Комсомолка» — официальный Минск заблокировал доступ к сайту «КП в Беларуси», после чего и всё представительство газеты в РБ было закрыто.

— Мы выражали озабоченность по поводу того, что происходило с корпунктом «КП», — сказал Сергей Лавров. — Но там речь идет о гражданах Беларуси [которые работали в этом корпункте — ред.]. Мы сделали немало для того, чтобы белорусские власти проявили понимание сложившейся ситуации. И сейчас у них такая позиция — они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые будут гражданами РФ.

Также Лавров затронул судьбу российской гражданки Веры Цветкевич. Летом 2020 года девушка, находясь в РБ, сделала селфи в красном платье на фоне белорусских силовиков. Это фото попало на передовицу «КП в Беларуси» (которая тогда ещё выпускалась). И теперь Веру арестовали «за действия, нарушавшие общественный порядок».

— Мы, конечно, будем интересоваться судьбой Цветкевич, как мы это делаем и с любыми другими задержанными в других странах. Важно, чтобы такие вопросы решались по-союзнически, по-братски, — сообщил Лавров.

В то же время, как отметил собеседник KP.RU, более сложным случаем является судьба нашего журналиста Геннадия Можейко, поскольку у него паспорт другого государства. Прошлой осенью 38-летний гражданин РБ был арестован за «разжигание ненависти». Вероятно, это связано с тем, что 28 сентября 2021 года Можейко опубликовал новость о штурме минскими силовиками квартиры оппозиционера Андрея Зельцера (погибшего при задержании вместе с белорусским сотрудником КГБ), где давалась негативная оценка данному событию.

«КП» продолжает следить за судьбой своего арестованного сотрудника.