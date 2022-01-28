О риске войны в Донбассе, гарантиях безопасности и Зеленском: стенограмма интервью Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России дал большое интервью четырем российским радиостанциями: «Комсомольской правде», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва» Фото: www.youtube.com

Глава МИД РФ ответил на множество вопросов по международной повестке дня и, в частности, рассказал:

- как наша страна расценивает ответ Запада на российские предложения по гарантиям безопасности и что готова предпринять для защиты своих интересов;

- грозит ли нам разрыв дипотношений с США;

- есть ли риск начала войны в Донбассе;

- почему нет смысла встречаться с президентом Украины Зеленским;

- как защитить российских граждан, задержанных в Белоруссии;

- о позиции Запада в «деле Навального».

Публикуем стенограмму интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Маргарита Симоньян (Sputnik):

- Мы отправили американцам свои предложения по гарантиям европейской безопасности. Дождались их ответа, который нас не устроил. До этого мы давали понять, что в таком случае оставляем за собой право защищать свои интересы самыми жесткими способами. Что имеется в виду? Будет война?

Сергей Лавров:

- Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и игнорировать наши интересы тоже не позволим. Я не могу сказать, что переговоры завершены. Американцы и натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые в западном стиле наводят тень на плетень во многом. Но там есть рациональные зерна по второстепенным вопросам. Для нас они были достаточно важны на каких-то этапах. Это ракеты средней и меньшей дальности. Когда американцы разрушили договор по РСМД, мы призывали их внять голосу разума. Президент направил свое послание всем членам ОБСЕ, где предложил присоединиться к нашему одностороннему мораторию (на размещение таких ракет. - Ред.), при согласовании мер верификации. Это было проигнорировано. А сейчас это включено в их предложения.

Точно так же, как были проигнорированы наши инициативы, вносившиеся Генеральным штабом, об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и боевых кораблей, ряд других мер.

Сейчас все это предлагается обсуждать. То есть тот конструктив, который содержится в этих предложениях, по сути дела, заимствован из российских инициатив последнего времени. Но это, я считаю, хоть что-то. Однако, повторю, главное для нас – разобраться с концептуальными основами, на которых выстраивается европейская безопасность.

В 2010 году в Астане, а до этого в 1999 году в Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом обязательств, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад выдирает из этого пакета только один слоган: каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы. Но там-то это право оговорено условием и обязательством каждой страны не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Запад в своих заклинаниях о том, что политика открытых дверей НАТО священна, что никто не может запретить Украине вступить в НАТО, - он просто нарочито и откровенно избегает даже ссылок на эту вторую часть обязательства.

Более того, когда и глава дипломатии Евросоюза Боррель, и госсекретарь США Блинкен, и многие другие наши коллеги говорят о необходимости следовать согласованным принципам в контексте архитектуры безопасности в Евроатлантике, никто из них не упоминает ни Стамбульскую декларацию, ни декларацию Астаны. Упоминается Хельсинский заключительный акт и Парижская хартия для Новой Европы 1990 года, в которых нет обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. А в последующих документах ОБСЕ Россия настояла на включении такого вот обязательства.

И я сегодня, как и предупреждал, направляю официальные запросы всем моим коллегам с прямым обращением официально объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне. Это принципиальные вопросы. Прежде чем обсуждать отдельные практические аспекты европейской безопасности, мы хотим посмотреть на то, как Запад будет изворачиваться на этот раз, но я надеюсь, что все-таки они по-честному ответят, что они имеют в виду, когда выполняют эти договоренности только в одностороннем ключе, который выгоден им.

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