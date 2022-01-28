В Белоруссии задержали россиянку с обложки «Комсомолки»

Веру Цвикевич обвиняют по статье 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Фото: Александр КОЦ

О задержании Веры Цвикевич сообщил лишенный в Белоруссии аккредитации правозащитный центр «Весна». Он отслеживает судьбу участников протестных акций, которые прокатились по стране в 2020 году. Известно, что у нее – гражданство России и вид на жительство в Белоруссии.

По данным «Весны», девушку обвиняют по статье 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». В качестве одного из доказательств могут использовать ее фото, которое в те дни попало на обложку «Комсомольской правды» в Беларуси.

Эту карточку сделал я. И прекрасно помню то 23 августа 2020 года. Это был один из двух-трех дней, когда противникам Лукашенко разрешили почти все. Оградив стратегические объекты колючей проволокой и бойцами Минобороны, власти решили не препятствовать маршам и шествиям, которые проходили в Минске. И толпы белорусов слонялись взад-вперед по улицам, ничего, как им казалось, не нарушая. Кто-то пытался перекрывать дороги, в объективы попадали «скорые», которые не могли из-за этого проехать, но в целом все проходило мирно.

Вера - гражданка России, у нее есть вид на жительство в Белоруссии. Фото: Александр КОЦ

Девушку в красном я увидел у стелы Город-герой Минск, что рядом с Музеем Великой Отечественной войны. Его власти тоже обнесли «колючкой» и солдатами. Толпа была неоднородна. Кто-то пытался засунуть цветок в ствол автомата бойцов, кто-то жалел их, кто-то - напротив выкрикивал оскорбления (таких, надо признать, было немало). Многие останавливались, чтобы запечатлеть себя на фоне военных.

Вера Цвикевич была одной из таких. Она присела на перила рядом с автобусной остановкой и принялась позировать на фоне четырех бойцов в балаклавах с автоматами. Ее снимал кто-то на телефон, а я просто пристроился рядом и сделал пару кадров, один из которых и вышел на обложке «Комсомолки».

Девушка в тот момент точно не занималась «организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок». И настрой у нее был вполне благодушный. Там были люди куда агрессивнее нее. Они вымещали всю свою классовую и социальную ненависть на бедных «срочниках» Минобороны, которые никакого отношения к силовым разгонам не имели. А она – просто фотографировалась.

Не знаю, какая там у следствия доказательная база, может она была теневым координатором, позирующим зачем-то перед фотокорами, может, как и десятки тысяч минчан, в тот день просто участвовала в шествии. А может вышла тупо поселфиться на свою голову. Гардероб только выбрала неудачный: красное платье и белые туфли.

Вопрос о судьбе Веры поднял главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин во время интервью с Сергеем Лавровым.

- Происходит выравнивание прав наших граждан. Очень многое уже сделано, но в некоторых областях остаются вопросы, - ответил на вопрос главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгорикна о судьбе Веры Цвикевич глава МИД России Сергей Лавров. - Мы следим за процессами по арестованным россиянам в Белоруссии. Их 457. Она, значит, будет 458-й. Мы конечно будем интересоваться судьбой Цвикевич, как мы это делаем и с любыми другими задержанными в других странах. Важно, чтобы такие вопросы решались по-союзнически, по-братски. Наше посольство регулярно следит за тем, как развиваются процессы по арестованным российским гражданам. Есть диалог по линии правоохранительных органов, по линии генеральных прокуратур.

Если это необходимо, я готов дать и посольству и следствию все необходимые пояснения об обстоятельствах появления этого кадра.