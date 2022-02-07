Ледовые арены на Олимпиаде в Пекине замораживают с помощью уникальной технологии, не наносящей вреда окружающей среде

В пяти олимпийских стадионах использована транскритическая бустерная система на CO₂, такая технология применяется впервые в истории зимних Олимпийских игр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимняя Олимпиада-2022 станет самой экологичной в истории олимпийского движения: на ней впервые применена уникальная технология заморозки ледовых арен, не наносящая вреда окружающей среде. Специально к Олимпиаде в Пекине построили и переоборудовали семь ледовых стадионов, а в общей сложности их девять. На пяти олимпийских объектах для заморозки ледовых арен используется транскритическая бустерная система на CO2. Консультант Международного Олимпийского комитета (МОК) по ледовой инженерии Артур Гилберт Сазерленд рассказал об экологических преимуществах производства льда из углекислого газа.

На сегодняшний день заморозка льда из CO2 является одной из самых передовых технологий в мире. В первую очередь эта система хороша тем, что не наносит вреда озоновому слою атмосферы. Кроме того, она обладает такими преимуществами, как точный контроль температуры, отличное качество ледовой поверхности и высокая эффективность производства льда. По словам экспертов, озоноразрушающий потенциал хладагентов CO2 (характеристика, показывающая как хладагент влияет на состояние озонового слоя) составляет 0, а потенциал глобального потепления (коэффициент, определяющий степень воздействия парниковых газов на глобальное потепление) – 1. Применение углекислого газа для заморозки льда позволяет в 3800 раз снизить выбросы углерода в атмосферу по сравнению с обычными хладагентами.

– Другая особенность заключается в том, что хладагенты на основе CO2 могут обеспечивать однородную температуру по всей поверхности льда, чего невозможно достичь при использовании традиционных хладагентов, которые требуют больших усилий для контроля температуры. Кроме того, эта технология позволяет обеспечивать одинаковое количество льда, вне зависимости от того, какой круг проезжает спортсмен, что делает состязания более справедливыми, – цитирует Артура Сазерленда портал «Жэньминь жибао».

Консультант МОК по ледовой инженерии отметил, что его очень впечатлили технологии, применяющиеся на Национальном конькобежном стадионе в Пекине. Этот стадион стал первым в мире объектом зимних Олимпийских игр, где используется заморозка льда с использованием углекислого газа.

– Я надеюсь, что транскритическая бустерная система на CO2, которая применяется на олимпийских объектах в Пекине, будет распространена по всему миру, – подчеркнул Сазерленд.