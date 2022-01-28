Украинцы запустили свой первый за 11 лет спутник "вверх ногами"

Запущенный с небывалой помпой спутник Незалежной "Сич-2-30" на американской ракете Илона Маска "Фалькон-9" был выведен на орбиту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Славная "космичная перемога" Украины в освоении космического пространства обернулась неожиданной комичной зрадой. Запущенный с небывалой помпой спутник Незалежной "Сич-2-30" на американской ракете Илона Маска "Фалькон-9" был выведен на орбиту 13 января нынешнего года. Владимир Зеленский и высокопоставленные члены его команды в прямой трансляции с мыса Канаверал во Флориде наблюдали это историческое событие. Еще бы – предыдущий спутник "Сич-2" был запущен в 2011 году со стартовой площадки в России, и с тех пор, как в декабре 2012-го с ним была потеряна связь, Украина осталась без рабочих агрегатов на околоземной орбите. Именно поэтому запуску нового спутника в Киеве придавалось такое большое значение – требовалось доказать, что Украина сохраняет свои позиции в качестве космической державы.

И даже тот факт, что техническая аппаратура на спутнике была устаревшей настолько, что не годилась для решения поставленных задач (например, при съемке максимальное разрешение составляло 7,8 метра, что явно не годилось для военных, а планировалось, что спутник, в том числе, должен отслеживать район Донбасса) ничего не менял в решении руководства Украины. Спутник должен быть запущен, а "треугольник будет выпит, будь он параллелепипед, будь он круг, ядрена вошь". Никого не смущало и то, что "новейший" украинский спутник являлся всего лишь некоей условной модернизацией египетского спутника EgyptSat-1, запущенного еще в 2007-м году с космодрома Байконур.

На все это было решено наплевать.

Но жизнь внесла свои суровые коррективы. Через 10 дней после запуска и выхода на орбиту, которые прошли вполне штатно – Слава Илону! Слава Маску! - бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник сообщил, что спутник «Сич-2-30» так и не вышел на связь с Землей, и предположил наличие неких неполадок на борту.

И буквально несколько часов назад стало известно, что считать запущенный спутник работающим можно только с очень большой натяжкой. Нет-нет, он летает по орбите, периодически выходит на связь, и даже в целом пока еще вполне работоспособен. Вот только снимает не поверхность планеты, а Солнце и другие сектора космоса. Причиной тому стало неправильное позиционирование спутника. Попросту говоря, он летает там вверх ногами. И теперь его солнечные батареи не получают энергию от Солнца, потому что смотрят в сторону Земли, а камеры вместо Донбасса снимают поверхность нашей звезды. Понятно, что все должно было быть наоборот, но получилось, как получилось. Нормальное явление для украинской космонавтики. Наверное, так даже лучше, потому что Солнце – гигантский объект (там каждый протуберанец имеет гигантские размеры, и снимать ее поверхность таким оборудованием более перспективно, чем земную поверхность. Трудно промахнуться. Правда, в КБ "Южное" утверждают, что через пару месяцев спутник попробуют развернуть.

Как предположили журналисты "Украина.ру", возможно, "связь с украинским спутником Сич-2 была потеряна из-за сбоя программного кода. Сбой возник из-за ошибки локализации. Перед отправкой спутника по настоянию украинских чиновников был произведён перевод кода и комментариев с русского на мову. Но что-то пошло не так. Переводчики кроме фраз системных сообщений походя перевели часть самого управляющего кода ПО".

Хотя сами журналисты и сомневаются в правдивости этой причины, не исключено, что так оно и было. Украинским чиновникам в пылу патриотической свидомости вполне могло "хватить ума", чтобы поставить задачу по переводу технической документации на мову. И не мудрено, что в итоге все получилось через…, ой, "вверх ногами". Ведь все мы знаем, что украинская мова была создана специально для освоения бесконечного космического пространства. А если не получится, то комического.