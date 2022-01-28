Водкопровод или кусок металла на дне океана. Чем объясняется любовь Нуланд к "русскому" алкоголю

Виктория Нуланд. Фото: REUTERS

Тяжелая юность нынешней замгоссекретаря США Виктории Нуланд дает о себе знать и поныне. В 1984-м году в возрасте 23-х лет юная Вика Нуланд действительно провела 6 месяцев (по другим данным – и все восемь) на советском рыболовном траулере. Она и сама не отрицает этого.

- Я тогда великолепно провела время. Это был великолепный опыт – жить с 80 русскими на корабле, - заявила она в беседе с Жанной Немцовой. Трудно сказать, придерживаются ли те 80 русских моряков такого мнения.

Но это прошлое, нет-нет, да и дает себя знать, когда Нуланд проводит какое-либо мероприятие. Вот и в очередную встречу Виктории с американскими журналистами, Викторию, что называется, прорвало.

Сначала заместитель Госсекретаря США всячески грозила России санкциями в случае "вторжения на Украину". Конечно же, речь не могла не зайти и о "Северном потоке – 2".

- Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток – 2» будет остановлен, - заявила она и пригрозила "оставить его куском металла на дне океана", как любит говорить выступающий категорически против газопровода сенатор США Тед Круз.

Что будет остановлено, осталось непонятным. Если строительство, то трубопровод уже построен и заполнен техническим газом. Так что остановить строительство уже явно не получится. Если же речь идет про остановку работы, то "Северный поток – 2" не проработал до нынешнего дня еще ни одной минуты. Хотя "Газпром" за счет аномально высоких цен из-за энергетической политики ЕС уже окупил строительство газопровода.

Впрочем, смысл посыла Нуланд дополнительной расшифровки не требует, хотя она и еще раз повторила: " Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется на Украину, так или иначе, "Северный поток — 2" не заработает".

Такой посыл в очередной раз изумил журналиста Мэттью Ли. Который регулярно отпускает шпильки в адрес выступающих представителей администрации США. Не стал отказываться от своей традиции он и на этот раз.

- Работа над "Северным потоком – 2" завершена, и он готов прокачивать все, что угодно – газ, оливковое масло или даже водку, - заметил он, недоумевая, как можно остановить строительство газопровода.

- О! Водка! Это было бы неплохо! – услышав знакомое слово и заметно оживившись, сразу отреагировала госпожа Нуланд.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал не самую удачную шутку Виктории Нуланд.

- Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе, - заметил Песков и попытался сгладить высказывание заместителя Госсекретаря США, заступившись за нее. - Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее к нашим большим критикам, но все-таки она такого заявления не делала. Она пошутила на реплику журналиста, это не является заявлением.

А если это и не шутка вовсе. Тогда стоит вспомнить судью Кригса из "Здравствуйте, я ваша тетя" в исполнении Армена Джигарханяна: "Она любит выпить. Этим надо воспользоваться".

Это шутка, конечно. Если кто не понял, и даже если сама Нуланд не так уж и пошутила, говоря о замене газопровода водкопроводом. Впрочем, понять ее сможет лишь тот, кто прожил полгода на траулере с русскими рыбаками…