Не нужен нам доллар заморский: Что будет, если России запретят продавать и покупать за американскую валюту

При запрете свободной конвертации доллара в рубли, уверен эксперт, катастрофы для большинства россиян, не случится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если России запретят проводить операции в долларах, наша страна сравнительно безболезненно обойдется без них, заменив американскую валюту на китайский юань или евро. Такую мысль высказал журналистам заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

- Долларовые платежи могут быть заменены операциями в евро. А если будут аналогичные санкции со стороны ЕС, есть юань. С учетом роста объема экономики КНР, это перспективная резервная валюта, - заявил Медведев.

При этом он заметил, что долларовый запрет для России несет в себе потери и для самих Соединенных Штатов.

- В этом случае мы будем в большей степени поддерживать китайскую экономику, - сказал Медведев.

Эксперты говорят, что процесс дедолларизации запущен уже довольно давно.

- Еще в прошлом году Фонд национального благосостояния России полностью избавился от долларовых активов. То есть мы перестали вкладывать нашу денежную кубышку в американскую экономику, - отметил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. - К тому же значительная часть наших международных сделок уже проходит в евро, юанях или рублях.

Кстати, доля американской валюты в мировой торговле вообще тоже сокращается, сейчас она порядка 40%, в спину американцу дышит евро.

- Что касается выбора в пользу юаня, такой шаг вполне логичен, ведь Китай для нас очень важный партнер во внешней торговле, - говорит Гинько. - Если посмотреть статистику экспорта и импорта на европейском направлении (а это не только ЕС, но и Великобритания и, например, Швейцария), то объем торговли окажется меньше, чем с КНР.

Но большинство россиян, которые читают новости о «невиданных» санкциях против нашей страны, волнуются не за макроэкономику, а за то, как это все скажется лично на них.

- Тут нужно посмотреть на нашу продовольственную корзину. Если взять среднего россиянина, то лишь 10% его покупок в продуктовом магазине — импортные продукты, соответственно, 90% производится в России, - говорит Владислав Гинько. - Все познается в сравнении. Вот, скажем, Великобритания завозит 60% продовольствия. Причем они импортируют, кажется, вообще все: молоко, кефир, сыры, колбасы... В прошлом году курс фунта снизился, что при такой доле импорта автоматически привело к росту цен. У нас такая ситуация была в 90-е, когда импортные продукты превалировали. Вот сейчас падает курс рубля, и все боятся, как это скажется на ценах. Ну вот на 10% импорта и скажется, не больше. При росте цен на импортные продукты потребитель будет голосовать рублем, больше покупая российское.

При запрете свободной конвертации доллара в рубли, уверен эксперт, катастрофы для большинства россиян, не случится.