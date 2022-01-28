В госпиталях России ковид взяли под тотальный контроль

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Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Максим Куандыков доложил руководителю оперштаба по борьбе с коронавирусом, первому заместителю военного ведомства Руслану Цаликову о повсеместном внедрении в военных медицинских учреждениях нового способа тестирования на коронавирус, разработанного в 27 ЦНИИ МО России.

Анализ проводится всего за 30 минут после забора материала с помощью специального реагента "КовиГен-LАМР", который обеспечивает гарантированное обнаружение коронавируса.

Ранее на базе 27 ЦНИИ МО РФ были развернуты учебные места c необходимым специальным оборудованием. Здесь военные медики проходят обучение по новой методике обнаружения РНК коронавируса SARS-СоV-2.

Ранее "КП" сообщала, что новый способ исследования скоро сможет вытеснить традиционные ПЦР-исследования, которые менее точны и занимают около 2 часов.

В военном ведомстве отметили, что специфика нового метода позволит использовать его для диагностики Covid-19 в стационарных и мобильных клинико-диагностических лабораториях учреждений Минобороны России и гражданского здравоохранения.

Напомним, что Оперативный штаб Министерства обороны России по борьбе с коронавирусной инфекцией создан по решению главы военного ведомства Сергея Шойгу 12 марта 2020 года. Возглавляет его первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.