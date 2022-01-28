Стало известно, увеличатся ли пенсии при слиянии ПФР и Фонда социального страхования

Председатель Союза пенсионеров рассказал, что слияние ПФР и Фонда социального страхования позволит меньше ходить по инстанциям Фото: Shutterstock

В пятницу 28 января планируется опубликовать законопроект о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) РФ, сообщил kp.ru источник, близкий к Минтруду, это ведомство занимается подготовкой соответствующих документов.

«Комсомольская правда» ранее уже писала о работе над созданием единого социального фонда.

Главный вопрос — увеличатся ли выплаты в результат создания новой структуры.

- Само по себе слияние фондов не сможет привести к каким-то заметным увеличениям выплат, - пояснил kp.ru председатель Союза пенсионеров России экс-сенатор Валерий Рязанский. - Ну, уменьшится численность аппарата нового фонда по сравнению с аппаратом двух существующих сейчас фондов — Пенсионного и Фонда социального страхования. За счет этого уменьшится и фонд оплаты труда в объединенной структуре. Но это не те суммы, о которых есть смысл говорить. Вообще же, размеры выплат для тех или иных категорий определяется законодательством. Будет принят закон — будут выплаты.

Однако повышение выплат для некоторых категорий может произойти из-за введения единого тарифа на выплаты в новый фонд. Это произойдет не автоматически в результате слияния, а после принятия соответствующего закона. Но слияние создаст базу для такого закона.

- Для пенсионеров важно, и мы ожидаем этого от объединения фондов, чтобы те технологии, которые существуют в Пенсионном фонде, были сохранены, чтобы добавились цифровые возможности, меньше стало хождений по инстанциям, писанины лишних заявлений, - сказал Рязанский.

Сейчас Пенсионный фонд и Фонд социального страхования являются государственными внебюджетными фондами. Новый фонд также будет внебюджетным.

- Окончательного названия ему пока еще не дали, но рабочий вариант — Социальный фонд, - добавил глава Союза пенсионеров России.

Объединение ПФР и ФСС планируется завершить к 1 января 2023 года, сообщил kp.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Ранее в объединенную структуру планировали включить и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), но затем от этой идеи решили пока воздержаться.

Впервые об объединении трех внебюджетных социальных фондов заговорили в декабре 2018 года.

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