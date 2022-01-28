В НАТО отказались гарантировать нерасширение

Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: REUTERS

Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию на Донбассе и договоренности России с НАТО. В Кремле раскрыли детали звонка.

Глава государства сообщил, что мы изучаем ответы от США и НАТО на проекты соглашений о гарантиях безопасности. С дальнейшими действиями власти определятся позднее.

«В американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», - сообщили в Кремле.

На Западе не ответили, как собираются следовать базовому принципу «неделимости безопасности». Это когда никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других стран. Принцип «неделимости» зафиксирован в основных документах ОБСЕ и Россия – НАТО.

Путин добавил, что ситуацию на востоке Украины можно разрешить только через выполнение Минских соглашений. Киев должен начать прямые переговоры с Донецком и Луганском, чтобы оформить особый статус Донбасса.

Разговор закончился обсуждением ядерной сделки с Ираном. Москва и Париж поддерживают продолжение переговоров с Тегераном.