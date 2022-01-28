Александр Лукашенко признался, что он «диктатор» и ему «трудно понимать демократию»

Президент Белоруссии за месяц до референдума по конституции обратился к народу и федеральному собранию Фото: REUTERS

Он выступал больше 2,5 часа. За это время успел и высказаться по главным темам внутренней и международной повестки, и ответить на вопросы. Сам белорусский лидер охарактеризовал свое выступление, как «три вопроса народу».

Мы оставили для вас главное из непродолжительного, по меркам Лукашенко, выступления.

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?

- Да, она будет! Но только в двух случаях. Если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли.

И второй момент, если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение. Основа тому - наши союзные договоренности.

Хочу ответить коллективному Западу – будут ли войска на территории Беларуси? Если на нашу землю будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю.

- Американские стратегические бомбардировщики ежедневно совершают около 30 полетов вдоль границ Союзного государства. Если в мире будет развязана война, то победителей в ней не будет, проиграют все. Поэтому Минск привержен миру. "Мы не хотим войны, мы навоевались". "Хочешь мира - готовься к войне".

- Поставлено на поток ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации.

А недостающее закупим. Чтобы вы понимали: это недешево, но основное оружие (стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы) мы должны иметь в достатке. Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться, и тогда в этой лесисто-болотистой местности, как раньше говорили, нас никто не возьмет.

- Нужно более активно развивать взаимодействие с Россией и другими союзниками по ОДКБ. Пример Казахстана показал, насколько оперативно ОДКБ может реагировать на угрозы безопасности на евразийском пространстве. Силы коллективной безопасности стали ключевым фактором стабилизации обстановки.

«ДВА СРОКА ДОСТАТОЧНО»

Я сторонник двух сроков. Но ситуация складывалась… Не могу не повторить: я долго не принимал решение о своем участии или неучастии в выборах. Может, многим надоел, «везде Лукашенко». Может быть.

Но слава богу, что я не ушел от последних выборов. Но это не моя заслуга не моя. Я говорил: «Пора и честь знать, хочу пожить спокойно».

Вспомните, я говорил: «Подпишитесь за альтернативных кандидатов». Я был готов к тому, что вы выберете другого президента. Я никого не гнобил, я пошел на выборы, чтобы вы меня не упрекнули, что страна перевернулась после меня.

А если бы лукашенко не было в августе 2020 года. Что было бы? Я с ребенком по улице с автоматом бегал, потому что боялся за него. Я защищал свое, потому что я создал все своими руками. Защищал свое и вас, как своих детей. Вы же мои дети.

Вообще два срока сейчас достаточно. Потому что это очень тяжелая ноша.

Если работать по-настоящему, за два срока выработаешься так, что дальше не нужно.

Если они навяжут нам войнушку, какие выборы? Куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду. Если все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться, - в любой момент. Я буду на запасном пути: скажете в чем-то помочь - я помогу

БЕЛОРУССИЯ НУЖНА РОССИИ ТАК ЖЕ, КАК РОССИЯ БЕЛОРУССИИ

Не мы стали инициатором обострения. Но мы всегда готовы налаживать отношения. Ко мне приходит много предложений. Ответ один: «Давайте». Они говорят: «Мы поможем вам сохранить лицо». Нет, это мы поможем вам сохранить лицо. И не выставляйте нам вопрос: «Вы с Россией или нет?» Мы всегда с Россией. Мы всегда будет строить самые теплые отношения, братские. В России не всегда это понимают. Но мы это пережили.

КТО КОМУ БОЛЬШЕ НУЖЕН?

Не надо упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Мы не дураки с Путиным… Этого никогда не будет и целей таких у руководства России нет.

Посмотрите сколько сделано вместе. Россия подставила свое плечо нам даже под санкциями. Им тяжело, но они нас поддерживают. Прирост ВВП Беларуси только за счет интеграции с Россией вырастет на 2%.

Особенно важно это в энергетике. В прошлом году построили первую атомную станцию.

Мы не просто говорим на одном языке, мы понимаем друг друга с полуслова.

Беларусь нужна России настолько, насколько она нужна нам. Россия - огромная страна. Тм может уместиться 600 млн человек. Надо выстраивать отношения, надо связать народы так, чтобы запад не мог никогда нам разорвать.

В то же время с технологичным западом, мы тоже всегда пытались выстраивать отношения. Россия не всегда это понимала, ревностно относилась.

У ДЕМОКРАТИИ НЕТ СТАНДАРТОВ

Я же диктатор. Мне трудно понимать демократию.

Я вижу демократию по-белорусски не так, как её видят во всём свободном мире и даже в оплоте это демократии - США. Никто не выработал эти демократические стандарты... Но демократия – это власть народа. Референдум - есть элемент этой демократии.

Проведем мы его: пусть народ выскажется про свою судьбу. Но не преувеличивайте его и значимость вопросов вынесенных на него. Я всегда поддерживал, если белорусы высказывают свое мнение. Мы просто демонизируем этот процесс.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО

- на разрушение Беларуси было брошено более 6 миллиардов долларов. Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда

- Мы вернём нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем.

- Мы как-то не обратили на то внимания (когда празднуется «День отца», - ред.). 8 марта мы из кожи вон лезем, стараемся вам угодить. А когда вы нам стараетесь угодить, я, честно говоря и не знаю.