Приемная дочь Николая Крючкова продала его дачу против воли 91-летней вдовы

Личные вещи народного артиста СССР оказались на помойке Фото: кадр из фильма

Новые хозяева загородной квартиры Крючковых, которую Николай Афанасьевич любовно называл своей дачей, выломали дверь топором и вставили новые замки.

Вообще Дом творчества Союза кинематографистов под Икшей на дачу в привычном понимании слова не похож. Четырехэтажное кирпичное здание, напоминающее ведомственный советский пансионат, заселили народные и заслуженные артисты, композиторы и поэты, режиссеры и сценаристы в конце 70-ых. Они построили дачный кооператив «Искусство» с отдельными квартирами на довольно большой закрытой территории со своим лесом, прудом и даже отрезком водохранилища.

Николай Крючков на Икше жил последние годы жизни. На пруду, где он ловил карасей, до сих пор чистят прикормленное им место. Недалеко растет гигантская ива, посаженная Смоктуновским еще маленьким деревцем. По воспоминаниям старожилов, приезжая на Икшу, Иннокентий Михайлович выходил из своей «Волги» в одних трусах и, не заходя в квартиру, сразу отправлялся в огород, где у него росли ягоды и цветы. Не только Смоктуновкий, который имел славу отчаянного огородника, занимался приусадебным хозяйством. Любой член ТСЖ "Дом творчества "Искусство", а это: Глеб Панфилов и Инна Чурикова, Алла Демидова, Людмила Хитяева, Владимир Этуш, Юлий Гусман, Вера Глаголева, Петр Тодоровский, Микаэл Таривердив, Марк Фрадкин и многие-другие знаменитости (всего в ТСЖ 90 квартир) имели огороды. Другое дело, что не все ими занимались. Но из-за этих огородов, леса, пруда и прочих радостей загородной жизни, обитатели Дома творчества называли его "дачей". Сейчас в ТСЖ живут их наследники. Кто-то продал квартиру на Икше, кто-то по-прежнему наезжает туда, несмотря на наличие других загородных домов и современных коттеджей. В «Искусстве», как говорят, уникальная творческая атмосфера, не один сценарий был написан здесь, не одна роль родилась за ловлей карасей. Место намоленное и с традициями. До сих пор в большом холле творческие дачники отмечают праздники. И живут как одна большая семья.

- Дедушка был одним из основателей ТСЖ «Искусство». Он получил там двухкомнатную квартиру с двумя балконами, кухней в начале 80-ых, – вспоминает внучка Николая Крючкова Екатерина. – В советское время иметь такую загородную квартиру, приспособленную для круглогодичного проживания, со своей закрытой территорией, лесом, прудом, выходом к водохранилищу, считалось роскошью. Магазин в десяти минутах ходьбы в деревне Пчелка. Нашими соседями сверху и снизу были Владимир Этуш и Иннокентий Смоктуновский. И сейчас в доме живут Людмила Хитяева, Алла Демидова, внуки Петра Тодоровского…

В детстве я бывала на Икше круглогодично, каникулы проводила, даже меня оставляли там на домашнем обучении. С рождения там жила и моя дочь Анфиса. Для детей - это рай, все ходили друг другу в гости, собирались вместе у кого-то дома. Последние годы в нашей икшинской квартие постоянно жила Анфиса. Этим летом приезжала на дачу и моя 91-летнняя бабушка (Лидия Николаевна Крючкова – вдова народного артиста СССР– Ред.).

- Так что же случилось с вашим загорным жилищем?

- Утром 16 января мне позвонила дочь: какие-то люди пытались вскрыть топором нашу квартиру, в то время, как там находилась Анфиса. Я вызвала полицию, поехала на Икшу… Там у дверей стояли две незнакомые женщины и... мужик с топором. Говорят мне: мы новые собственники. Как так? Откуда?.. На моё изумление, они молча показывают документы, из которых ясно: нашу квартиру продали у нас за спиной…

- Кто?

- Моя мама Эльвира Николаевна Крючкова…

…То, что отношения между близкими родственниками в семье Николая Крючкова, мягко говоря, не очень, стало известно еще год назад. Тогда внучка и дочь народного артиста написали друг на друга заявление в полицию и в Следственный Комитет. В тот раз предметом спора стала элитная трехкомнатная квартира в центре Москвы, во Власьевском переулке в районе Арбата, в которой прописаны вдова артиста Лидия Николаевна, ее дочь Эльвира, внучка Екатерина и правнучка Анфиса.

65-летняя Эльвира - приемная дочь Николая Крючкова (от его четвертой жены Лидии Николаевны) не хотела жить под одной крышей со своей дочерью Екатериной. Не пускала её в квартиру, вызывала полицию. Когда Екатерина обратились в правоохранительные органы, мать написала на неё встречное заявление.

Эльвира Крючкова

- Мы с мамой много лет не общались, хотя и жили в одной квартире, - рассказала Екатерина. - Меня воспитывали бабушка и дедушка. Воспоминания об образе жизни, который вела Эльвира, вызывают у меня до сих пор стыд и ужас. Был период, когда она сильно выпивала, вела себя агрессивно, крушила мебель в квартире. Но бабушка не позволяла ей распускаться. Теперь у бабушки силы уже не те – ей 91 год…

Екатерина опасалась тогда, что квартиру, где жила не только Эльвира, но и любимая бабушка Лида, мама могла продать. Свяжется с черными риэлторами, с неё станется. Те не посмотрят, что в квартире зарегистрированы люди. На подобные опасения у Екатерины были основания.

Осенью 2020 года ее бабушка Лидия Николаевна пропала. Домашний телефон не отвечал. Обзвонив все центральные московские больницы, Екатерина написала заявление в Следственный комитет.

- Только после этого мама сообщила: бабушка лежит в психиатрической больнице им.Алексеева. Её туда упекла Эльвира, - рассказывала нам Екатерина. – Мама пыталась доказать, что уже несколько лет бабушка не в себе, что она ведет себя неадекватно.

По мнению Кати, все делалось для того, чтобы продать квартиру на Арбате. В силу возраста и доверчивости Лидия Николаевна оформила на свою дочь Эльвиру генеральную доверенность с широкими полномочиями. После этого та могла свободно распоряжается всем имуществом Крючковых…

- Как я и предполагала, мама, никого не предупредив, стала распродавать наше имущество. Я хоть и ожидала, что такое возможно, но все равно испытала шок, когда узнала, что дача на Икше продана, - говорит Екатерина Крючкова. – Бабушка обожает эту дачу… Для нее это настоящий удар.

Мама связалась с какими-то аферистами. Квартиру, которая стоит 10-12 миллионов рублей, она продала по заниженной цене за 6,5 миллиона. Сделка прошла 16 декабря. Целый месяц Эльвира никому ничего не говорила. В Дома творчества есть комендант и правление. Они тоже не знали о продаже квартиры Николая Крючкова. Никто не запрашивал никакие документы, никто не приходил квартиру смотреть, все время там находилась Анфиса...

- Что вы намерены делать теперь?

- Во-первых, будем доказывать, что бабушка не понимала правовые последствия своих действий, когда оформляли документы на Эльвиру. Ей никто не объяснил, что Эльвира может как угодно распоряжаться её имуществом (истории с квартирой Федосеевой-Шукшиной и имуществом Марии Баталовой, похоже, никого не учат – Ред.). Бабушка думала, что Эльвира будет только пользоваться всем.

Во-вторых, по закону новые собственники должны были подать заявление в суд о выселении прежних жильцов, получить решение суда и исполнительный лист. Только после этого с приставами прийти в квартиру. Этого не было. Они просто выломали дверь топотом, выволокли из квартиры мою 25-летнюю дочь и возили Анфису за волосы по полу. Это грубое нарушение закона! Но самое страшное: этот ужас наблюдала Эльвира, родная бабушка Анфисы, и смеялась…

В-третьих, в нашей квартире остались личные вещи, дедушкины фотографии и уникальные документы. Когда я попросила отдать их, мне хамски ответили: завтра приедет мусорный контейнер, в нем все и найдете... Выкидывать чужие вещи они не имели права. Я уже написала три заявления в полицию.

Я буду подавать иск, во-первых, на законность сделки с нашей квартирой. Во-вторых, на новых собственников, каким варварским способом они вселились.

- Что говорит вдова Крючкова - ваша бабушка Лидия Николаевна?

- Она в ужасе, сказала, что не умрет, пока не вернет любимую дачу. Я записала её обращение в Администрацию Президента с просьбой защитить семью народного артиста СССР.

Наша справка:

ТСЖ Дом творчества "Искусство" недалеко от подмосковного посёлка Икша стоит на берегу водохранилища. Фактически это обычный кооперативный жилой дом с квартирами. Инициатором постройки выступила в середине 70-х годов группа кинематографистов во главе с актрисой Верой Марецкой, которая умерла, не дождавшись новоселья. Первоначально предполагалось, что комнаты в здании будут гостиничного типа. Затем архитектор Варданян посоветовал сделать полноценные квартиры с ванной и хоть бы небольшой кухней. Народный артист СССР Всеволод Санаев возглавлял правление ТСЖ. По воспоминаниям очевидцев, собрания пайщиков кооператива каждый раз завершались бурными выяснениями и даже драками. Все это живо напоминало кинокомедию Эльдара Рязанова «Гараж». Дело в том, что пайщиком Икшинского кооператива был один из авторов этого фильма - сценарист Эмиль Брагинский. Имел отношение к Дому творчества «Искусство» и режиссер Эльдар Рязанов. В то время он был женат на редакторе «Мосфильма» Нине Скуйбиной. И у их семьи тоже была квартира на Икше. Легендарный актер Николай Крючков ни в какие бучи не вмешивался и проводил время на Икше за рыбной ловлей, окруженный заботой своей четвертой жены Лидии.