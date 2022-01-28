Олег Меньшиков закрыл скандальную премьеру по Шекспиру

Олег Меньшиков объяснил причину отмены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники спектакля «Двенадцатая ночь, или всё что угодно» приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру.

Пресс-служба театра разместила на сайте сообщение:

«Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернётся шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств на тему «кто прав, кто виноват». Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий. И самое главное: художники могут выяснять отношения, журналисты — принимать чью-то сторону, а в результате страдают зрители».

Напомним, о конфликте между режиссером постановки Олегом Долиным и художественным руководителем Театра им. Ермоловой Олегом Меньшиковым стало известно пару дней назад. Олег Долин опубликовал в FB открытое письмо Олегу Меньшикову, в котором обвинил его в «низости и неприкрытом воровстве». За 10 дней до премьеры спектакля «Двенадцатая ночь, или все что угодно» по Шекспиру со звездным составом – Олегу Долину дали отставку. Без объяснения причин. Кроме того, по словам Долина, театр не заплатил ему ни рубля. "Финансово театр меня «кинул», говоря простым языком. Как уличный вор", - написал Долин. На эти обвинения неожиданно для многих ответил Олег Меньшиков. Он объяснил причину отмены: "Я увидел спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителям". И принял такое решение, даже понимая, что театр терпит убытки где-то примерно в 32 миллиона рублей.