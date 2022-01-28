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Политика28 января 2022 17:07

Навальный обязан всем размахом своей карьеры лишь одному факту. И он такой

На одной чаше весов - борьба с шубохранилищами и яхтами, а на другой - неприятие Крыма с Донбассом. Что перевесит?
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В биографии героя фильма есть один-единственный эпизод - казалось бы, второстепенный и несущественный по сравнению с его главными приключениями

В биографии героя фильма есть один-единственный эпизод - казалось бы, второстепенный и несущественный по сравнению с его главными приключениями

Фото: REUTERS

Все - ну, такие специальные "все", но неважно, - обсуждают премьеру пропагандистского фильма Navalny от HBO на знаменитом фестивале Роберта Редфорда в Сандэнсе.

У меня нет никаких сомнений в том, что HBO - спасибо ему за любимые сериалы, - может все сделать красиво.

Но есть кое-что, о чем они - да и все остальные с той стороны - не скажут никогда.

Это та маленькая подробность, которая меняет всю историю, и о которой - имея известный настрой - лучше помолчать.

Дело в том, что в биографии героя фильма есть один-единственный эпизод - казалось бы, второстепенный и несущественный по сравнению с его главными приключениями, - который, однако, и гарантирует ему все: и фестиваль Роберта Редфорда, и внимание HBO, и восхищенные тексты в самых прогрессивных газетах мира, и аплодисменты от кого надо, и премии, словом весь большой успех.

Всего лишь одна занятая им, этим героем, позиция.

И - в том вопросе, который вроде бы не имеет ну никакого отношения к священной войне против шубохранилищ и яхт, против жуликов и воров, против неправильных выборов и не туда отправленых голосов.

Но будь она, эта позиция, у него почему-то другой - не было бы ничего.

Не было бы ни Сандэнса, ни HBO, ни Гардианов с Нью-Йорк Таймсами, ни аплодисментов от всех заграниц вместе с нашей либеральной интеллигенцией, и не было бы никаких переживаний вокруг того, как он лежал в больнице, как он вернулся, как он сидит, и когда он выйдет, и выйдет ли, - не было бы ни-че-го.

А было бы - при всем том же наборе гневных слов про нашу власть, про коррупцию, про выборы, про несправедливость, про всякую там свободу, - глухое молчание.

Глухое молчание, сопровождаемое то скучающими зевками, то редкими смешками.

И такими примерно репликами в частных разговорах.

"Ну, сидит там какой-то. Да, кажется, он клеймил власть. И правда, боролся против каких-то там, ну, как их там. Госзакупок, да. Украли там что-то, ну, как обычно. А теперь они его в ответ. Знаете, нехорошо так говорить, но - и пусть сидит. А то, конечно, Путин - это та еще радость, но если этот вместо него придет - как бы хуже не стало".

Не было бы ничего.

И всем тем, что у него есть, Mr. Navalny обязан простому факту.

В 2008 году, еще не зная о том, какого размаха карьера его ждет, и еще не понимая, с какими людьми и структурами ему надо будет дружить, и у кого искать крыши, - он искренне поддержал осетинских и абхазских сепаратистов в пользу России.

В 2014 году, уже все понимая, и согласившись на отказ от всего, с чем он выступал несколько раньше, но в обмен на большой успех, и отбросив собственные взгляды как ненужный балласт, - он крымских и донецких сепаратистов в пользу России не поддержал.

Только это и имеет значение, друзья мои, одно только это.

Потому что, повторюсь, можно тысячу раз выступать за все хорошее и против всего плохого, можно быть каким угодно смелым, даже отчаянным оппозиционером, можно сидеть в тюрьме, можно даже рисковать жизнью, - но если вы не сделаете нужный кому надо выбор именно в этом вопросе, главном вопросе, - вас быстро уберут от стола.

И вы будете сидеть под столом, а то и лежать на столе, тихий и мало кому интересный.

Вот и вся интрига с нашим киногероем.

Но об этом, как я уже сказал выше, не захочет рассказывать HBO.

МНЕНИЕ

Год как Навальный вернулся. Кому стало лучше?

Только он, да еще Ходорковский оказались способны на громкий жест отсидки. Чистое вещество властолюбия (подробности)

Политика: В ВЕРХАХ