Навальный обязан всем размахом своей карьеры лишь одному факту. И он такой

В биографии героя фильма есть один-единственный эпизод - казалось бы, второстепенный и несущественный по сравнению с его главными приключениями Фото: REUTERS

Все - ну, такие специальные "все", но неважно, - обсуждают премьеру пропагандистского фильма Navalny от HBO на знаменитом фестивале Роберта Редфорда в Сандэнсе.

У меня нет никаких сомнений в том, что HBO - спасибо ему за любимые сериалы, - может все сделать красиво.

Но есть кое-что, о чем они - да и все остальные с той стороны - не скажут никогда.

Это та маленькая подробность, которая меняет всю историю, и о которой - имея известный настрой - лучше помолчать.

Дело в том, что в биографии героя фильма есть один-единственный эпизод - казалось бы, второстепенный и несущественный по сравнению с его главными приключениями, - который, однако, и гарантирует ему все: и фестиваль Роберта Редфорда, и внимание HBO, и восхищенные тексты в самых прогрессивных газетах мира, и аплодисменты от кого надо, и премии, словом весь большой успех.

Всего лишь одна занятая им, этим героем, позиция.

И - в том вопросе, который вроде бы не имеет ну никакого отношения к священной войне против шубохранилищ и яхт, против жуликов и воров, против неправильных выборов и не туда отправленых голосов.

Но будь она, эта позиция, у него почему-то другой - не было бы ничего.

Не было бы ни Сандэнса, ни HBO, ни Гардианов с Нью-Йорк Таймсами, ни аплодисментов от всех заграниц вместе с нашей либеральной интеллигенцией, и не было бы никаких переживаний вокруг того, как он лежал в больнице, как он вернулся, как он сидит, и когда он выйдет, и выйдет ли, - не было бы ни-че-го.

А было бы - при всем том же наборе гневных слов про нашу власть, про коррупцию, про выборы, про несправедливость, про всякую там свободу, - глухое молчание.

Глухое молчание, сопровождаемое то скучающими зевками, то редкими смешками.

И такими примерно репликами в частных разговорах.

"Ну, сидит там какой-то. Да, кажется, он клеймил власть. И правда, боролся против каких-то там, ну, как их там. Госзакупок, да. Украли там что-то, ну, как обычно. А теперь они его в ответ. Знаете, нехорошо так говорить, но - и пусть сидит. А то, конечно, Путин - это та еще радость, но если этот вместо него придет - как бы хуже не стало".

Не было бы ничего.

И всем тем, что у него есть, Mr. Navalny обязан простому факту.

В 2008 году, еще не зная о том, какого размаха карьера его ждет, и еще не понимая, с какими людьми и структурами ему надо будет дружить, и у кого искать крыши, - он искренне поддержал осетинских и абхазских сепаратистов в пользу России.

В 2014 году, уже все понимая, и согласившись на отказ от всего, с чем он выступал несколько раньше, но в обмен на большой успех, и отбросив собственные взгляды как ненужный балласт, - он крымских и донецких сепаратистов в пользу России не поддержал.

Только это и имеет значение, друзья мои, одно только это.

Потому что, повторюсь, можно тысячу раз выступать за все хорошее и против всего плохого, можно быть каким угодно смелым, даже отчаянным оппозиционером, можно сидеть в тюрьме, можно даже рисковать жизнью, - но если вы не сделаете нужный кому надо выбор именно в этом вопросе, главном вопросе, - вас быстро уберут от стола.

И вы будете сидеть под столом, а то и лежать на столе, тихий и мало кому интересный.

Вот и вся интрига с нашим киногероем.

Но об этом, как я уже сказал выше, не захочет рассказывать HBO.

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