Гарик снова холостяк? Возлюбленная Харламова пришла на премьеру с другим

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук больше не вместе: в этом уверены поклонники пары. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук продолжают интриговать публику: слухи о том, что эта яркая пара рассталась, ходят уже не первую неделю. Артисты не спешат разубеждать в этом поклонников. Более того, минувшим вечером Катерина появилась на премьере нового фильма с другим. На премьере ленты «День слепого Валентина» Ковальчук позировала в объятиях симпатичного молодого человека.

Нынешний спутник актрисы тоже из творческой среды - это актер Павел Рассомахин. Катерина и Павел вместе снимались в комедии «Гусар». К слову, на съемках именно этого сериала Ковальчук и закрутила роман с Харламовым. Зрители также помнят Павла Рассомахина по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон». Молодые люди вместе засветились на красной дорожке, позируя перед камерами щека к щеке.

Нынешний спутник актрисы тоже из творческой среды - это актер Павел Рассомахин. Фото: Инстаграм.

Первые подозрения в том, что Харламов и Ковальчук расстались, появились у пользователей Сети в середине января. Тогда резидента «Comedy Club» госпитализировали с высокой температурой. Юморист лежал в больничной палате под капельницей. Его возлюбленная в этот же день уехала в туристический комплекс в Подмосковье, где пила шампанское в компании приятелей.

После курса капельниц Харламову стало лучше, он выписался из больницы и долечивался дома. Катерина же тем временем улетела отдыхать на Кубу. В сторис она выкладывала яркие видеоролики, снятые в Гаване и в Варадеро. Кроме того, подписчики актрисы заметили, что Катерина удалила Харламова из друзей в Инстаграме. И этот факт только укрепил поклонников Гарика во мнении, что он расстался с Катериной.

Напомним, ради голубоглазой партнерши по фильму «Гусар» Гарик развелся с женой Кристиной Асмус. Он познакомил Катерину с дочкой Настей, и они часто проводили время все вместе. Их отношения казались безоблачными, а поклонники наперебой судачили, что дела у Харламова и Ковальчук идут к свадьбе.

Примечательно, что бывшая жена Гарика Кристина Асмус в последнее время оттаяла и все чаще посвящает экс-супругу теплые слова. По словам Кристины, у нее выдался очень тяжелый ноябрь: они с дочкой серьезно заболели. В этот период актрису очень поддержал Гарик. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за помощь.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.