Вячеслав Володин. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на волнующий многих вопрос — нужен ли нам горячий конфликт между двумя крупнейшими славянскими странами на фоне нынешнего обострения между Москвой и НАТО:

«Россия с Украиной воевать не будет», — написал Володин в пятницу в своём телеграм-канале, подчеркнув, однако, что при этом «Вашингтон делает всё, дабы столкнуть друг с другом наши государства».

Также спикер напомнил об известном высказывании Президента Владимира Путина: «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать её гражданам».

По мнению Володина, одна из причин осложнения отношений между Москвой и Киевом за последние годы — недальновидность обитателей Банковой (улица, где находится офис лидера Украины):

«Президент Зеленский, как и его предшественники, думает об одном: как удержаться в кресле. 30 лет длится самостоятельный путь Украины. Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя «Тарас Бульба»: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — написал Володин, имея в виду многократные обещания Запада «евроинтегрировать Незалежную», так и оставшиеся просто словами.

В заключение спикер вновь подчеркнул, что «России и Украине нужен мир» и призвал членов Верховной Рады приехать в Москву, дабы сесть за стол переговоров. Формальный повод для этого есть — в ходе новой сессии Государственной Думы была «перезагружена» депутатская группа по связям с парламентом Украины, которую возглавил известный журналист (а ныне — депутат) Евгений Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Лавров: Если это зависит от России — войны не будет. Но и наступать на наши интересы мы не позволим

Глава МИД РФ дал интервью крупнейшим российским радиостанциям, включая и Радио «Комсомольская правда» (подробности)