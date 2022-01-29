Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке на случай «омикрона»

Легкие формы коронавирусной инфекции во всем мире лечатся амбулаторно, на дому Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость COVID-19 в нашей стране продолжает расти, ведущую роль в заражениях сейчас играет вариант «омикрон». По свидетельствам российских медиков и данным зарубежных исследований болезнь, вызванная новым штаммом, во многих случаях протекает несколько легче, чем было при «дельте». Доля госпитализаций ковидных больных в странах, где вакцинировано больше половины населения, после прихода «омикрона» снизилась в 2 - 2,5 раза.

Легкие формы коронавирусной инфекции во всем мире лечатся амбулаторно, на дому. Российский Минздрав тоже дал такие рекомендации. Какими препаратами для домашней аптечки стоит запастись на случай заражения? Об этом мы спросили заслуженного врача РФ, ведущего научного редактора сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаила Кагана. Эксперт стал гостем программы программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, ГОЛОВНОЙ БОЛИ И НАСМОРКА

- Михаил Юдович, согласно памятке Минздрава в ряде случаев при появлении признаков ОРВИ (а они зачастую характерны и для «омикрона») людям рекомендуется самостоятельно следить за своим состоянием и принимать симптоматические лекарства. Какие препараты стоит иметь дома для таких ситуаций?

- При повышении температуры до 38 градусов и более рекомендуются жаропонижающие. Наиболее безопасные из них - препараты на основе парацетамола и ибупрофена (ибупрофен дополнительно дает более выраженный обезболивающий и противовоспалительный эффект. - Ред.). С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан. Поскольку у них иногда может спровоцировать тяжелое поражение печени, это опасное для жизни сложнение.

Среди других симптоматических препаратов - сосудосуживающие спреи или капли на случай сильной заложенности носа, продолжает эксперт.

От редакции: обязательно соблюдайте сроки применения таких средств, указанные в инструкции! Как правило, впрыскивать или закапывать их в нос рекомендуется не более 7 дней.

Также в некоторой степени могут помочь бороться с насморком растворы для промывания носа, поясняют врачи. Их действие гораздо слабее сосудосуживающих препаратов, но побочки меньше, а применять можно долгосрочно. Для уменьшения отека слизистых (чувство, как будто нос «забит наглухо») нужно спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а для вымывания слизи и продуктов воспаления - изотонические растворы.

! Во всех случаях не забываем читать инструкцию, где оговаривается, как часто в течение дня стоит орошать свой нос, как именно это нужно делать и у кого могут быть противопоказания.

«В ГОРЛО КАК БУДТО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СТЕКЛА НАСЫПАЛИ»

- Михаил Юдович, многие сейчас жалуются на сильное першение и боль в горле. Описывают свои ощущения «как будто измельченного стекла в глотку насыпали». В аптеках предлагают разные средства для полоскания горла. Мы с детства помним, в частности, про фурацилин.

- Основное назначение полоскания горла - воздействовать местно антисептическими средствами на микроорганизмы. Речь в основном идет о бактериях, например, при ангинах, стрептококковом фарингите. Тогда применяют фурацилин или другие антисептические препараты.

- Но ведь «омикрон» это вирус, а бактериальные осложнения при ковиде развиваются крайне редко.

- Да, поэтому не думаю, что имеет значение полоскание фурацилином или иными антисептиками. Для уменьшения боли в горле скорее подойдут смягчающие средства. Самый простой вариант - если у вас нет переносимости, пейте теплое молоко с медом.

От редакции: сейчас в аптеках можно найти растворы для полоскания горла, в состав которых входят нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, ибупрофен - из их числа). Такие растворы имеют как противовоспалительное, так и обезболивающее действие. При этом у них есть ряд противопоказаний - внимательно читайте инструкцию.

ПОМОГУТ ЛИ ВИТАМИНКИ

- В памятке Минздрава при симптомах ОРВИ рекомендуется принимать витамины D и С, - продолжает доктор Каган. - При этом важно понимать, что витамин D не оказывает быстрого действия. Его нужно принимать заранее, длительное время. Практически всем нам надо его пить зимой, потому что мы живем в условиях низкой инсоляции.

Если не принимать витамин D в осенне-зимний период, то почти в 100% случаев возникает его дефицит, предупреждает врач. В результате могут снижаться иммунные реакции, ослабляется защита от любых заболеваний.

Что касается витамина С, то вопрос о его вкладе в защиту от инфекций до сих пор вызывает немало споров. Эксперты по доказательной медицине отмечают, что «противопростудный» эффект аскорбинки сильно преувеличен и не подтвержден серьезными масштабными исследованиями. Но, если вам психологически легче переносить инфекцию и настраиваться на выздоровление, принимая витамин С в разумных дозах, то вреда, скорее всего, не будет. Однако помните: большие дозы (более 250 мг) создают повышенную нагрузку на почки, повышают риск мочекаменной болезни и ее обострений. К сведению: дневная норма аскорбиновой кислоты для мужчин — не более 90 мг, для женщин — не более 80 мг.

БУДЬ В КУРСЕ!

Препараты, которые ни в коем случае нельзя применять без назначения врача

Есть ряд лекарств, которые эффективно помогают при лечении тяжелых форм ковида в больнице. Однако самостоятельно принимать их на дому без прямого указания врача и наличия медпоказаний не просто бесполезно, но и опасно!

- Прежде всего хочу предостеречь людей от самостоятельного приема антикоагулянтов - как их называют в народе, таблеток, разжижающих кровь, - говорит доктор Каган. - Они бывают нужны тяжелым больным в стационаре, когда кровь действительно слишком густая. При легких формах ковида антикоагулянты могут вызвать кровотечение (в том числе, в головном мозге - геморрагический инсульт. - Ред.).

Также врачи призывают самостоятельно не принимать на дому гормональные противовоспалительные средства (дексаметазон и другие). У них есть очень серьезные побочки.

И не спешите глотать антибиотики! Они не только бесполезны для борьбы с вирусом, но и вредят микрофлоре кишечника. Это ослабляет иммунную систему организма и тормозит противодействие «омикрону». Что касается бактериальных осложнений, на которые «по-умному» ссылаются некоторые, то многочисленные исследования показали: при COVID-19 бактериальная флора присоединяется к вирусной инфекции крайне редко. В основном это возможно при длительной госпитализации и в случаях нахождения в реанимации.

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Работают ли противовирусные таблетки?

На сегодняшний день в полноценных клинических исследованиях по «золотым» стандартам доказательной медицины мощный противовирусный эффект в отношении SARS-CoV-2 подтвержден только у одного препарата в мире. Это таблетки с действующим веществом PAXLOVID (разработчик - компания «Пфайзер»). В России они пока не доступны. Стоимость пачки на зарубежном рынке - порядка 700 долларов. При этом высокая эффективность для людей доказана в случае заражения «дельтой», противодействие «омикрону» пока подтверждено в лабораторных условиях на клеточных культурах.

Что касается «новости-бомбы», которая появилась на днях во многих СМИ - о том, что ученые нашли целых 8 действенных препаратов против «омикрона» - то речь идет о тестировании всех лекарств исключительно «в пробирке». (Говорить о том, что они сработают у людей, пока явно преждевременно, поясняют врачи.

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