С Лерой Кудрявцевой случилась истерика после известия о раке

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева - человек эмоциональный и очень добрый. Она несколько лет ведет свое шоу, в котором знаменитые гости делятся с блондинкой сокровенным. Во время эфиров Лера не раз рыдала вместе со героями программы. Но мало кто знает, что однажды с теледивой случилась настоящая истерика.

Лера Кудрявцева не смогла сдержать рыданий, узнав о раке. Речь идет о болезни Жанны Фриске, с которой звездная блондинка дружила.

"Мы вели «Новую волну» с Лерой Кудрявцевой в одной команде. Однажды Лера постучала ко мне в номер вся в слезах. Она была уже в платье одета, накрашена. Сказала, что ей надо мне что-то сказать. Рассказала о Жанне. Заявила, что очень сложно лечить рак. Я тоже начала рыдать. Мы полчаса, обнявшись, рыдали. Все артисты договорились не говорить никому. Никто не хотел травмировать Жанну", - вспомнила Анна Семенович в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия-1".

К слову, о раке у Фриске многие артисты узнали не от нее лично, а от других звезд. Так, Юлии Ковальчук о страшном диагнозе Жанны рассказал Николай Басков.

Семенович в беседе с Борисом Корчевниковым вспомнила, что сумела поговорить по телефону с Фриске за два месяца до ее смерти. "Мы с Димой Шепелевым вели корпоратив. Я спросила его, как себя чувствует Жанна. Он предложил мне с ней поговорить. Набрал ее. Она совершенно была в себе", - поделилась исполнительница.

По ее словам, Жанна с Шепелевым мечтали еще об одном ребенке. "Она была полностью уверена, что выздоровеет. Ей стало тогда лучше. Жанна собиралась худеть. Когда она ушла, я была в шоке. Я тоже была уверена, что она выздоровеет", - призналась Анна.