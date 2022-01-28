"Меж двух огней": Владимир Зеленский дал пресс-конференцию иностранным журналистам

Очередной приступ истерики у Зеленского вызвал вопрос о переговорах с Москвой Фото: REUTERS

Пока министр иностранных дел России Сергей Лавров беседовал с руководителями крупнейших российских радиостанций, президент Украины Владимир Зеленский провел свое общение с иностранными журналистами в Киеве. Право слово, лучше было бы ему отказаться от этого мероприятия или хотя бы перенести его. Потому что сравнение двух этих разговоров явно, мягко говоря, не в пользу украинского главы государства. Зеленский практически сразу начал истерить, сбиваться в своей речи, активно помогать себе жестикуляцией. Глядя на него, все время вспоминались "детские стишки" про "маленького мальчика", "зверски замученного сантехника Потапова" и прочее народное творчество. Стало еще более очевидно, что политика – это совсем не его. Зеленский врал, путался, противоречил сам себе и постоянно сбивался на "тыканье", обращаясь к Путину и тому же Лаврову, и временами чуть не плакал.

ВОЙНА И ДЕНЬГИ

Чуть ли не главным вопросом вечера беседы Зеленского с журналистами стало то нагнетание паники и всеобщей истерии в Киеве в связи с якобы "неизбежным грядущим вторжением России".

- Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, чем она была тогда, в пик учений. Но такой информационной политики тогда не было, - заявил Зеленский. - У нас танки по улицам не ездят, но со СМИ ощущение такое, что у нас войска по дорогам ходят, что у нас война, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника.

И объяснил, почему: "Для нас очень важный сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла… Позавчера была встреча советников в "нормандском формате". Поэтому если это все не просто политический театр, и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса. Поэтому я и считаю, что это говорит о том, что надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война".

Ой, Володя, а кто же разгоняет эту панику? Не те ли, на кого уповает нынешнее руководство Украины, нагнетали и продолжают нагнетать общее напряжение? И не по этой ли причине между Украиной и США сейчас нарастает ком противоречий? Когда в Киеве уже поняли, что слепое следование американским рецептам и исполнение заокеанской воли ведет Украину к краху гораздо вернее, чем виртуальные "вторжения Путина". Зеленский уже объявил, даже с некоторой претензией к Вашингтону, что сейчас для покрытия убытков от этой истерики Украине требуется 4-5 миллиардов долларов США. А откуда их брать, никто в Киеве себе сейчас не представляет. И, хотя Зеленский дошел до открытия, что это "западные партнеры" нагнетают, до открытого бунта против Байдена и американцев Зеленский все же еще не созрел. И впрямую этих "партнеров" не назвал.

Но практически тут же обвинил Россию, что это Москва устраивает эскалацию, осуществляя учения и проводя маневры неподалеку от украинской границы. При этом ни слова не сказал про проведенные на днях Украиной артиллерийские учения по соседству с границей с Россией в Крыму. Определиться бы Володе надо, а то от такого раздвоения могут, если не штаны, то мозг порваться надвое.

"У НАС С БАЙДЕНОМ У КАЖДОГО СВОИ ТАЙНЫ"

На вопрос о том, существует ли у него недопонимание с Байденом, в своем ответе Зеленский был категоричен.

- У нас нет недопонимании с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моей стране, как и он глубоко понимает, что происходит в США, - рассказал он журналистам. Но тут же, отвечая на вопрос о том, знает ли он что-то такое о "российской угрозе", о чем не подозревает Байден, президент Украины, словно девочка на кастинге, не удержался от кокетства: "Я думаю, что у меня как президента независимой страны могут быть свои секреты - также, как и у президента США. Я думаю, что у нас очень открытые отношения и наши спецслужбы делятся многими вещами, но есть… понимаете, ты ежедневно держишь руку на пульсе". Что там надо было понимать в данном случае из невысказанного, Зеленский не пояснил. Похоже, сам не смог ничего придумать.

Зато, используя модные термины, Зеленский не преминул отметить давление со стороны России: "Идет психологический нарратив со стороны, например, России, со стороны сепаратистов, психологическое запугивание. Это происходит очень часто, например, перед любыми встречами – "нормандским форматом", минскими встречами… то есть, наращивают психологическое давление и, как говорят, повышают ставки".

Какое, однако, трепетное существо, если обычные требования выполнять Минские соглашения вгоняют его в дрожь и вызывают нервный тик.

В СОЧИ НА ЛЫЖАХ? ЛУЧШЕ ИСКУПАЕМСЯ В ОДЕССЕ!

Очередной приступ истерики у Зеленского вызвал вопрос о переговорах с Москвой. И сразу стало ясно, что этот вопрос его раздражает очень и очень.

- Мне кажется, что глава МИД РФ недавно говорил, что если президент Украины хочет готовить, то пусть приезжает в Москву, Сочи и Петербург. Но говорить о Донбассе не будем. Зачем приглашать так человека, когда он не приедет? Ты же взрослый человек, зачем ты это говорить? Значит, тебе все равно, что погиб человек. Это цинизм хай левел. Как ты мне такое предлагаешь? – сбивчиво и очень живо, размахивая руками и ерзая на стуле, обрушился Зеленский, обращаясь к Лаврову (тут вспомнился дон Корлеоне с его фразой: "Но ты делаешь это без уважения"), и начал капризничать. - А я хочу встречаться! Мне все равно. Любой формат. Двухсторонний формат – мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался? Давайте в Одессе, покупаемся в море.

И сразу после предложения покупаться в море в Одессе продолжил: "Я - за серьезный диалог. Я - за обмен. Вам какая разница? Вы получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? Я считаю, что это неправильная и позиция. Жизнь проходит и министр у них уже не такой молодой. Жизнь проходит, надо договариваться".

Ну, Володя, уж надо выбирать мальчику, либо серьезный разговор, либо в море купаться. Кстати, Лавров вполне может согласиться. И Путин может приехать в Одессу. Вот только самому Зеленскому и его команде, как и всем украинским националистам это точно не понравится. Кстати, не обошел Зеленский своим вниманием и самого Путина.

- Большое скопление войск - это большие риски, даже есть ты не собираешься... Зачем ты это делаешь, что это за мазохизм? Живут обычные люди, пожилые люди? Зачем это? Чтобы положить экономику нашей страны? 40 миллионов - это большая страна. Растут поколения, которые этого не забудут, - пообещал он, все время сбиваясь на "ты" и уточняя, что Путин "взрослый человек", "опытный мужчина" и употребляя подобные эпитеты.

"ОН С ИМЕНЕМ ЭТИМ ЛОЖИТСЯ"

Еще одним краеугольным камнем стал вопрос вступления в НАТО. Это в нынешней Украине уже стало каким-то ежедневным заклинанием. Буквально, "он с именем этим ложится, он с именем этим встает". И имя это не девочки Лиды, а НАТО.

Зеленский тут буквально чуть не плакал. Вспомнил и про 15 тысяч погибших в Донбассе, и то, что им никто не говорит ни "да", ни "нет". С надрывом в голосе укорил "союзников" из ФРГ.

- Что касается оружия. Очень важно давать, когда это нужно. Я не желаю Германии, чтобы вы почувствовали то же, что чувствуем мы на границах государства, - заявил Зеленский. - Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас в Германии были на границе российские войска, вы бы делали с ними этот "Северный поток— 2"? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она? – патетически вопросил Зеленский и пообещал, что если такая ситуация сложится, то Украина непременно поможет Германии в такой ситуации.

Похоже, у Зеленского окончательно помутился разум. И с географией у него явные проблемы. Потому что если российские войска гипотетически встанут у границ Германии, то ей не смогут помочь ни Украина, ни даже Польша при всех своих русофобиях. Ввиду отсутствия к тому времени таковых государств.

Зеленский говорил еще много. Сбивчиво, местами непонятно, иногда "изобретая" новые "украинские слова", но суть его высказываний сводилась к одной и той же формуле, о чем бы он ни говорил: "Помогите! И примите нас в НАТО!". Ни для первого, ни для второго у "союзников", похоже нет уже никакого желания. Если с Украиной и Зеленским еще ведут разговоры, то лишь потому, что не теряют надежды превратить ее в жесткий форпост в борьбе с Россией. Более ни для чего она не потребна, а ее судьба никого не заботит. И Владимир Зеленский, судя по всему, начал это понимать.

По итогам беседы уже не иностранные, а украинские журналисты нашли объяснение противоречиям в объяснениях Зеленского.

- Прямо отрицать опасность войны он не может — это противоречит всей риторике украинской власти за последние восемь лет. Но и полностью соглашаться с американцами тоже не может — это лишь усилит панику и ускорит обвал экономики, - пояснили на украинском ресурсе "Страна.уа" поведение своего главы государства и сравнили Зеленского с положением человека, который оказался "меж двух огней".

Нет, можно еще и древних греков вспомнить. Одиссея того же, который между Сциллой и Харибдой сумел проскочить на ветхой весельной галере. Вот только Зеленский не Одиссей и не иной древнегреческий герой. Характера у него просто нет, он легко внушаем, несамостоятелен, подвержен панике, а потому больше всего он похоже не на человека "меж двух огней", а на известную субстанцию, которая болтается в проруби. Что и показал нынешним общением с иностранными журналистами.

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