Владимир Винокур живет в роскошном особняке и жалуется на безденежье

Владимир Винокур. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Владимир Винокур считается одним из самых успешных артистов. Вот уже несколько десятилетий он дает концерты, которые неизменно собирают аншлаги. Однако высокая популярность не помешала артисту столкнуться с безденежьем.

Владимир Винокур несколько лет назад обосновался в поселке Лесное Озеро. По соседству с близким другом Львом Лещенко у него имеется роскошный дом. Здесь живут и другие знаменитости - Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым, Наташа Королева с Тарзаном и сыном Архипом, Анжелика Варум с Леонидом Агутиным и многие другие.

Недвижимость в этих местах очень дорогая - коттеджи стоят по несколько миллионов долларов. Вокруг поселка - лесной массив. В местных водоемах можно поймать много рыбы. А от Москвы - рукой подать. Всего 20 км.

Казалось бы, живи и радуйся. Но Винокур жалуется на безденежье. О бедственном положении юмористов в недавнем интервью сообщила Регина Дубовицкая. По словам звезды, у нее есть выступления, да еще и платят за съемки в передаче "Аншлаг". А вот другим не так повезло.

"Наши артисты сейчас находятся в стрессе, потому что нет выступлений. И не только потому что концерты - это деньги, а потому что это - их жизнь. Отнимите концерты и считайте, что артист больной уже. Я, к счастью, не на концерты живу. Я - телевизионный человек, делаю программы, за которые получаю зарплату. А артисты за съемки в «Аншлаге» ничего не получают. На что они живут? Как-то выкручиваются. У меня, бывает, просят в долг", - цитирует ее Собеседник.Ru.

73-летний Винокур, в свою очередь, заверил, что даже в предновогодние праздники ощущал дефицит концертов и корпоративов, что больно ударило по нему. А ведь у него душа болит и за его коллектив. "Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов", - цитирует артиста "СтарХит".

Ранее о непростом финансовом положении звезд шоу-бизнеса говорил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, они с Валерией проедают запасы на черный день. Но есть много артистов, которые лишились средств к существованию.