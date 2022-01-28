«По многочисленным просьбам»: Корчевников показал свою тайную любовь

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС.

В свои 39 лет ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников по-прежнему холост. Квартиру он делит вместе с мамой и очаровательным котом Степаном. Пушистого симпатягу Корчевников подобрал на улице холодным зимним вечером и принес в дом. Поклонники телеведущего давно просили показать питомца в Инстаграме. Борис решил исполнить просьбу подписчиков и сделал селфи со своим любимцем.

- По многочисленным просьбам, - коротко подписал Корчевников трогательное фото с котиком.

«Вы идеальная пара, Борис», «Он такое чудо», «Вы очень похожи с котиком вашим», «Котейка красавчик», «Нашли друг друга. Отлично смотритесь», - пишут фолловеры в комментариях.

Борис делит квартиру с симпатичным котом Степаном, которого телеведущий подобрал на улице. Фото: Инстаграм.

В новом выпуске шоу «Судьба человека» Борис Корчевников пожаловался гостье программы Анне Семенович на то, что так и не нашел себе жену.

- Ань, у меня ничего не выходит. За эти годы, что мы не виделись, никакой мой роман свадьбой не завершился, - посетовал телеведущий.

В ответ Семенович призналась, что у нее в жизни та же самая ситуация. Певица посоветовала Борису попробовать формат быстрых свиданий, во время которых за пять минут о собеседнике можно узнать необходимую информацию – например, про образование или работу.

В эфире своей программы Корчевников как-то предположил, что до сих пор не женился из-за матери. Всех своих потенциальных невест он приводил домой знакомиться с мамой. За это время Ирине Леонидовне не понравилась ни одна из будущих невесток.

- Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор, - пошутил телеведущий.

Впрочем, одна серьезная любовь все-таки случилась в его жизни. С красавицей актрисой Анной Сесиль Свердловой Корчевников был вместе 8 лет. Но их отношения не сложились, и они расстались. С тех пор телеведущий так и не нашел свою любовь. Эффектная брюнетка родилась во Франции (поэтому ее назвали таким редким для нашей страны именем), но потом ее родители переехали в Россию. Как и Борис, Анна Сесиль – очень верующий человек. Молодые люди познакомились в церкви, где они оба были прихожанами. На людях Борис называл девушку своей невестой, а иногда и женой. Они собирались обвенчаться и даже просили на это благословение у батюшки. Но расстались летом 2016 года. Корчевников не скрывал, что тяжело пережил разрыв.