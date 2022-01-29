Россия не хочет войны: Мировые СМИ комментируют интервью Лаврова российским радиостанциям

Сергей Лавров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировые СМИ после выхода в эфир и публикации стенограммы интервью Министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова, которое он дал четырем российским радиостанциями, включая Радио «Комсомольская правда», публикуют не только отклики, комментарии, аналитические материалы, но и специальные репортажи.

Впервые за последнее время западные средства массовой информации цитируют слова высокопоставленного российского чиновника без купюр и почти не пытаются найти в его ответах на вопросы журналистов какой-то скрытый смысл.

Так, агентство Reuters озаглавило свой репортаж, в котором представило основные тезисы, изложенные Министром в интервью, простыми и понятными словами: «Россия не хочет войны с Украиной».

Американский телеканал CNN уже который день ведет на своем сайте отдельную рубрику, посвященную новостям из России и Украины. Публикуя отчет об интервью Лаврова, там особо отметили ценность продолжения американо-российского диалога, ссылаясь на слова главы МИД РФ о том, что в ближайшие недели он продолжит обсуждение целого спектра проблем со своим американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном.

Вечный оппонент CNN, еще один американский телеканал Fox News сразу после появления на своем сайте материала, посвященному интервью руководителя российского внешнеполитического ведомства, опубликовал спецрепортаж с Брайтон-бич или из «маленькой Одессы», как его называют во всем в мире. Именно в этом небольшом районе Нью-Йорке уже много десятилетий предпочитают селиться русскоязычные иммигранты, приехавшие в США как из России, так и из Украины. Американские журналисты в своем репортаже делают акцент на словах бывшей одесситки, которая говорит, что, по ее мнению, Украина и Россия «должны вновь быть вместе, как брат и сестра».

Этот материал активно комментируют пользователи Интернета. И предлагают свои, порой весьма рациональные решения. Например, пользователь whatmattersthemost пишет: «США должны оставаться в стороне от этого. Украина может вести собственные переговоры с Россией. Если России что-то от нас нужно, это должен быть отдельный вопрос».

А вот «Немецкая волна» (DW) продолжает свои манипуляции: в списке ее последних новостей значится заголовок «Лавров отрицает планы России напасть на Украину». Вероятно, журналистам DW такие планы точно известны, и лишь по только известным им причинам они воздерживаются от публикации этих планов.

Заголовок статьи, опубликованной израильской газетой The Jerusalem Post по итогам интервью Лаврова, четко и понятно отражает настроения в израильском обществе: «Украино-российский конфликт Израиля не касается».

Один из читателей, под ником God, пишет под этим материалом: «Ого, наконец-то нормальная статья в The Jerusalem Post. Израиль должен оставаться нейтральным, пока рушится американская империя в ее нынешнем состоянии и устанавливается новый мировой порядок».

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