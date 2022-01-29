Звезды на кинопремии «Золотой орёл»: Похудевшая Паулина Андреева и седовласая Оксана Фандера

Самая яркая пара вечера - Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Мосфильме» отшумела кинопремия «Золотой орёл». На дорожку по традиции вышли самые эффектные актёрские пары. Самой яркой, как всегда, была пара - Бондарчук и Андреева.

Фёдор Сергеевич традиционно элегантен, а его любимая 33-летняя красотка Паулина сразила дорожку не только безупречным стилем, но и стройными формами. Актриса продемонстрировала фотокоррам, тонкую талию и длинные ножки. Паулина после родов, как и все молодые мамы, немного прибавила в весе. Но уже успела скинуть лишнее и выглядит, как голливудская дива.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

54-летняя Оксана Фандера тоже, как всегда, была в сопровождении своего супруга Филиппа Янковского. Эта красивая пара вместе аж с 1990 года. Выход Оксаны на звёздную дорожку - это всегда некий перформанс, актриса любит удивлять папарацци. На сей раз Фандера поразила седыми прядями на своих смоляных локонах.

Как оказалось, актриса просто перестала заморачиваться, закрашивая седину. Она уже объясняла, чем вызвано это решение.

Оксана Фандера с мужем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Исключительно с желанием быть собой, — ответила Оксана подписчикам на вопросы о седых локонах. - Свои корни так уже отросли, что стали требовать себе в компанию концы.

Впрочем, поклонники Фандеры сошлись во мнении, что она прекрасна в любом виде. Мало кому дано в 54 года так стильно и подтянуто выглядеть.