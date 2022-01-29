Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 29 января 2022 года: Понятно, что не всё понятно

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Мир так еще и не вышел на плато по коронавирусу: кривая общего числа заражений то растет, то немного падает. Но пандемия может завершиться уже в 2022 году. Такую надежду вселяют слова генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Теодроса Адханома Гебрейсуса.

«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», – заявил он, открывая очередную сессию Исполкома ВОЗ.

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Правительства чуть ли всех стран мира отказались от политики введения локдаунов из-за распространения коронавируса. Но в Кирибати, островном государстве, расположенном в Тихом океане, решили ввести режим полной изоляции всего населения. Это связано с тем, что в удаленной ото всего остального мира стране до этого коронавируса просто не было, так как власти в начале пандемии прекратили международное воздушное сообщение. А вот когда на Кирибати прилетел первый за последние 10 месяцев рейс, с ним на острова «прилетел» и COVID-19: он был выявлен более чем у половины прибывших пассажиров.

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Красный, максимальный уровень тревоги введен в Новой Зеландии. Там распространяется «омикрон»-штамм COVID-19. В стране вернули обязательное ношение масок и ограничили максимальное число участников массовых мероприятий.

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А вот в Дании практически все ограничения снимаются. Даже несмотря на стремительный рост заражаемости. Власти пообещали, что королевство совсем скоро вернется к жизни, «какую Дания знала до COVID-19».

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Аналогичное решение принято и в Нидерландах: там тоже ослабляют ограничения, хотя рост заболеваемости там рекордный. Барам и ресторанам разрешат открыться (но посещать их можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста). А вот двери ночных клубов пока останутся на замке.

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В Австрии отменили локдаун для непривитых. С ноября прошлого года невакцинированые австрийцы могли покидать свои жилища только в строго регламентированных случаях.

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Британские власти отменяют карантин для иностранных туристов, не имеющих сертификата о вакцинации. Теперь для пересечения границы Великобритании им достаточно будет отрицательного результата ПЦР-теста. Решение вступит в силу с 11 февраля.

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В Израиле перестало расти число новых случаев заражения COVID-19, что дает основания полагать, что в этом государстве пик пятой по счету волны эпидемии пройден.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что столица страны, Пекин готова провести «безопасные и великолепные зимние Олимпийские игры». Все участники Игр – как спортсмены, так и их тренеры, проходят тестирование на COVID-19 и в день прибытия, и в каждый последующий день их пребывания в Поднебесной. Все они будут полностью изолированы от публики. «Всё готово к зимним Олимпийским играм в Пекине после более чем шестилетней подготовки», — сказал китайский президент. Игры начнутся 4 февраля.

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