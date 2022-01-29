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В мире29 января 2022 5:18

Королевский соус: Елизавета II запускает собственный бренд кетчупов

Цена обещает быть недешевой
Юрий МАЙБОРОДА
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Елизавета II обожает рыбу и жареный картофель. По ее мнению, соус «от королевы» будет идеально подходить к этим блюдам

Елизавета II обожает рыбу и жареный картофель. По ее мнению, соус «от королевы» будет идеально подходить к этим блюдам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II решила поделиться с гурманами рецептами монаршьей кухни – стало известно, что царствующая особа запускает собственный бренд кетчупов под маркой Royal Estate («Королевское поместье»).

Известно, что Елизавета II обожает рыбу и жареный картофель. По ее мнению, соус «от королевы» будет идеально подходить к этим блюдам. Но, естественно, не только к ним, а к любым, где кетчуп вообще уместен.

Понятно, что рецепт королевского кетчупа хранится в секрете, однако стало известно, что помимо томата и специй в его состав входят яблочный сок и финики.

Баночки с кетчупом весом в 295 граммов и монограммой Royal Estate планируют продавать за 6,99 фунта стерлингов каждую (примерно 730 рублей). Но вот попробовать его гурманам, по крайней мере на первых порах, будет довольно проблематично, поскольку торговать королевским соусом будут лишь в одном месте – в Сандрингеме (графство Норфолк), где расположена очень любимая королевой частная резиденция Виндзоров.

Ранее бывший королевский повар рассказал, что Елизавета II вовсе не чурается фастфуда, но гамбургеры предпочитает употреблять без булочки, а вот любимую многими пиццу не ест вовсе.

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU
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